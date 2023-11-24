新华社沈阳11月23日电 题：山河肃穆英烈归

新华社记者丁非白、刘艺

寒风呜咽，风雪转急。11月23日的沈阳肃穆庄重。

上午11时32分许，中国空军一架运-20飞机稳稳降落在沈阳桃仙国际机场，载着25位在韩中国人民志愿军烈士遗骸，回到祖国的怀抱。

去时少年身，归来英雄魂。

70多年前，中国人民志愿军高举正义旗帜，雄赳赳、气昂昂，跨过鸭绿江，同朝鲜军民一道，浴血奋战两年零九个月，赢得了抗美援朝战争的伟大胜利。70多年来，祖国和人民始终没有忘记他们的功绩。

23日上午，搭载志愿军烈士遗骸的运-20飞机从韩国仁川国际机场起飞回国，进入中国领空后，运-20机长路中华进行舱内广播：今天，回到家了，让英雄们好好看看我们美丽而和平的祖国。

2架歼-20在中国领空为运-20伴飞护航。这2架战机来自空军航空兵某部，这支部队曾在抗美援朝战场上立下赫赫战功。

“双20”编队穿过阴沉的天空，大雪纷飞，似乎诉说着人们对英烈的思念。

停机坪上，50多名礼兵和卫兵挺拔列队。参加烈士遗骸迎回仪式的1000余名社会各界代表早已列队等候。

专机降落后，缓缓通过代表着最高礼遇的“水门”。2架歼-20以超低空通场飞行的方式，再次向英烈致敬。

12时10分许，礼兵手捧烈士棺椁缓缓走下专机。这一刻，英雄们的灵柩终于踏上了祖国的土地。

“抬棺椁！”伴着军乐团奏响婉转低回的《思念曲》，礼兵护送25位志愿军烈士的灵柩，缓步来到棺椁摆放区，轻抚整理覆盖在棺椁上的五星红旗，然后庄重地整理各自军容。这个动作代表着年轻的官兵为身披国旗的忠烈拂去风雪征尘。

“每分钟走26步，每一步距离45厘米……每一个动作我们都反复练习过上千次，就是为了展现最好的状态。这是对英烈的尊崇，也是人民的重托。”礼兵方队教练班长、北部战区陆军某旅战士张国瀛说。

12时18分，迎回仪式正式开始。全场奏唱中华人民共和国国歌。国歌唱毕，全体人员向志愿军烈士三鞠躬。

仪式结束后，礼兵手捧灵柩护送志愿军烈士遗骸起灵。载着灵柩的军用车辆在45辆警用摩托的护送下，缓缓驶出机场。

山河已无恙，风雪接英雄。

沈阳主要街道的室外大屏、楼体亮化设施及出租车顶电子屏上，滚动播放着“山川同念 英雄回家”“致敬英烈”等红色图样，点点红色与白雪呼应，照亮了整座城，也照亮着英雄回家路。

从机场到沈阳抗美援朝烈士陵园，市民们自发地来到街边，手持国旗、鲜花、横幅向“最可爱的人”致敬。

当护送英烈的车队经过，沈阳市光明初级中学八年八班学生张子于郑重地举起右手向英烈敬少先队礼。“我在书上看过志愿军先辈们英勇顽强的战斗故事。正是有了他们，才有了我们今天和平安定的生活。”张子于说。

今年是抗美援朝战争胜利70周年，我国已连续10年以隆重礼仪迎接938位志愿军烈士遗骸归国安葬。

回家，亦是凯旋。

(责编：苏缨翔、刘洁妍)