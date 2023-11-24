新华社沈阳11月23日电 题：丹心报国 英雄回家——写在第十批在韩中国人民志愿军烈士遗骸归国之际

新华社记者

11月23日11时32分许，一架搭载着25位志愿军烈士遗骸的中国空军运-20运输机降落在沈阳桃仙国际机场。第十批在韩中国人民志愿军烈士遗骸回到祖国怀抱。

去时少年身，归来英雄魂。2014年以来，我国连续10年从韩国迎回10批938位在韩志愿军烈士遗骸，并为其中10名烈士找到了亲人。

忠魂归故土，浩气存天地。祖国从未忘记，人民永远铭记！

11月23日，空军两架歼-20飞机为护送烈士遗骸回国的运-20专机护航。新华社记者 潘昱龙 摄

山河无恙，迎接英雄

当搭载志愿军烈士遗骸的专机进入中国领空，机长路中华对着话筒开始舱内广播：今天，回到家了，让英雄们好好看看我们美丽而和平的祖国！

机舱尾部悬挂着横幅“我们接您回家”。

专机降落后，两架护航的歼-20战斗机以超低空通场飞行的方式，向英烈们致以最崇高的敬意。停机坪上庄严肃穆，50多名礼兵和持枪卫兵挺拔肃立，专机缓缓穿过代表着最高礼遇的“水门”，稳稳地停在停机坪上。

12时10分许，礼兵手捧烈士棺椁缓缓走下专机。这一刻，英雄们的灵柩终于踏上了祖国的土地。

“抬棺椁！”伴着军号手吹响婉转低回的《思念曲》，礼兵护送着25位志愿军烈士的灵柩，轻轻地摆放到军车上。仪式结束后，在45辆警用摩托车的护送下，车队送归国的英雄前往30公里外的沈阳抗美援朝烈士陵园。

当天，沈阳气温骤降，天空飘起了雪花。众多市民冒着严寒，站立在道路两旁，静静地等候着车队的到来。

北部战区陆军某旅战士蒋健元今年首次承担引导车队行进的任务。“看着道路两旁手持国旗等待的人群，我激动得热泪盈眶。”他说，这一刻，自己深深理解了，为什么志愿军战士被称为“最可爱的人”。

沈阳抗美援朝烈士陵园的下沉式纪念广场中央，寓意英雄如山、祈愿和平的主题雕塑静静矗立；长逾百米的英名墙上，镌刻着19万多个抗美援朝烈士的英名。

24日上午，这25位志愿军烈士遗骸将在此安葬。

11月23日，在沈阳桃仙国际机场，礼兵将殓放志愿军烈士遗骸的棺椁从专机上护送至棺椁摆放区。新华社记者 潘昱龙 摄

以国之名，铭记英雄

雄赳赳，气昂昂，跨过鸭绿江……70多年前，伟大的抗美援朝战争中，19万多名中华好儿女为了祖国、为了人民、为了和平，献出了宝贵生命。

从2014年至2023年，938位在韩志愿军烈士遗骸回到祖国。这些烈士在抗美援朝战争时期牺牲，并葬在朝鲜半岛军事分界线以南。根据中韩双方达成的共识，双方对在韩志愿军烈士遗骸每年进行一次常态化交接。

为了迎接长眠他乡的英雄回家，国家每一次都举行隆重的仪式。当护送志愿军烈士遗骸的飞机进入中国领空后，两架战机腾空而起，伴飞护航，向志愿军烈士致以崇高敬意。

每年英雄归来前夕，沈阳市主要街道的室外大屏、楼体亮化设施及出租车顶电子屏上，都会滚动播放“英雄回家”“缅怀英烈”等字样……点点红色照亮了整座城，也照亮着英雄的回家路。

志愿军烈士张荣祥的弟弟张荣恩曾多次到陵园，迎接英雄们回家。“看到他们，就像看到哥哥一样。”95岁的张荣恩说，“每次来陵园，我都要在英名墙上擦擦哥哥的名字，告诉他，你的战友回来了，祖国和人民没有忘记你们。”

自2014年起，北部战区陆军某旅战士张国瀛已经连续10次执行迎接志愿军烈士遗骸的任务。

“当我把志愿军烈士的棺椁抱在怀里时，感到像山一样重。”张国瀛说，“我一下子想到了抗美援朝战争中的长津湖战役，想到了志愿军‘冰雕连’的故事。”说到这里，他眼圈发红，“我不知道烈士的名字，但他牺牲时也许和我一样年轻。”

让无名者“有名”，让英雄与亲属“相认”，既是烈士家人的心愿，也牵动着全国人民的心。

随前9批烈士回国的9200余件遗物中，除了锈迹斑斑的钢笔、印有“抗美援朝 保家卫国”字样的搪瓷杯，还有多枚清晰可辨的印章，上面分别刻有烈士的名字。

2019年起，退役军人事务部等部门启动帮助烈士寻找亲人活动。目前，已为10名烈士成功找到了亲人。

烈士展志忠是2020年第七批归国的在韩志愿军烈士之一。2021年，通过DNA比对找到了他的儿子展超明。

“我太幸运了，盼望父亲几十年，终于找到了。”80岁的展超明老泪纵横，“国家没有忘记，人民没有忘记，希望越来越多的烈士能找到亲人。”

11月23日，志愿军烈士遗骸抵达沈阳抗美援朝烈士陵园。新华社记者 龙雷 摄

英雄不朽，精神永续

在沈阳抗美援朝烈士陵园纪念馆的展厅内，有几个特殊的展箱，里面存放的是跟随在韩志愿军烈士遗骸一起回国的遗物。一枚名章、一粒纽扣、一面失去光泽的小圆镜，这是志愿军烈士许玉忠留在战场上的全部遗物。今天的人们无法知道他生命最后一刻发生了什么，但透过遗物，却能穿越时空，感知英雄的力量。

沈阳抗美援朝烈士陵园管理中心主任吴涛说，一件遗物的背后是一缕忠魂，更是一份沉甸甸的思念。志愿军将士无惧生死，血战到底，因为他们身后，是自己深爱的祖国、家乡和亲人。

对于70多年前的那场战争，中国人民从未忘记。在丹东，抗美援朝纪念馆近期日均参观人数过万；“致敬最可爱的人”“铭记历史、珍惜和平”“山河无恙、家国安宁”……更多的人们在网上留言，表达对先烈的敬意和对和平的珍重。

“志愿军将士总能在祖国最需要的关键时刻挺身而出，在生与死的考验面前无所畏惧，无愧于‘最可爱的人’的称号。” 抗美援朝纪念馆馆长刘静媛说。

先烈回眸应笑慰，擎旗自有后来人。

“伟大的抗美援朝精神，感召着我们新时代的青年人，向着强国建设、民族复兴的新征程奋勇前进。” 前来沈阳抗美援朝烈士陵园献花祭扫的大学生张帆说。

“00后”的李青泽是沈阳抗美援朝烈士陵园的一名讲解员，他说：“烈士们为祖国和人民奉献了一切，值得我们永远怀念。今年是我工作的第一年，我要努力讲好烈士们的故事，让人们永远铭记这段历史。”（记者徐扬、王炳坤、李晓明、赵洪南、丁非白）

(责编：苏缨翔、刘洁妍)