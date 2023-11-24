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近年来我国律师事务所境外分支机构数量增长迅速

2023年11月24日08:39 | 来源：新华社
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　　发布会现场。新华社记者白阳 摄

　　记者从国务院新闻办公室11月23日举行的“权威部门话开局”系列主题新闻发布会上获悉，近年来，中国涉外法律服务业发展迅速，我国律师事务所在35个国家和地区设立了180家分支机构。与2018年相比，我国律师事务所境外分支机构数量增长了47.5%，在服务和保障中外经贸往来和发展合作方面发挥了积极作用。

　　司法部律师工作局局长田昕表示，中国律师事务所已在24个“一带一路”共建国家设立了63家分支机构；由中华全国律师协会发起成立的“一带一路”律师联盟境内外会员总数已经达到2600多个，覆盖54个国家和地区。在法律服务业开放方面，截至目前，已有来自20个国家的158家律所设立了208家驻华代表机构；允许境外仲裁机构在特定区域开展涉外仲裁业务，世界知识产权组织仲裁调解中心已在上海自贸区设立了业务机构。

　　司法部还立足司法行政职能，积极参与法治国际交流合作和参与国际规则制定。司法部国际合作局局长杜亚玲介绍，司法部大力加强与国际组织的合作，参与国际治理和规则制定。今年司法部共处理刑事司法协助请求206件，民商事司法协助请求2200余件，批准向32个国家移管被判刑人，不断增进各国司法互信与合作。同时，高效推进条约法律审核，党的二十大以来已完成对16件条约的法律审核工作。

　　“涉外法治人才培养是涉外法治建设的基础性工作。”中央依法治国办秘书局局长刘长春表示，目前相关部门正在加快建设国家级涉外法治研究基地，在部分高校实施涉外律师和国际仲裁硕士研究生的培养项目，遴选形成全国千名涉外律师人才名录，组建涉外仲裁人才库，努力为中国式现代化建设提供法治人才支撑。（记者白阳）

(责编：苏缨翔、刘洁妍)

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