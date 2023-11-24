中印尼嘉宾为展会剪彩。人民网记者 李培松摄

人民网雅加达11月23日电 （记者李培松）11月23日，第五届中国（印尼）贸易博览会在雅加达国际会展中心盛大开幕。本届博览会由宁波市贸促会、宁波国际商会联合主办，米奥兰特国际会展有限公司承办，广东省商务厅、佛山市商务局作为指导单位，成都市商务局、成都市贸促会作为组团单位，印尼工商会、印尼首席执行官商业论坛、印度尼西亚中华总商会作为海外支持单位，联袂参与本次盛会。

本次博览会是印度尼西亚极具影响力的中国自办展、中印尼两国商贸交流合作的重要盛会之一，也是中国企业在东南亚寻求发展的重要一站。为了保证“抢订单”的效果，展会承办单位提前三个月在印尼及其他东南亚国家开展宣传推广和买家邀约，提前一个月安排大买家的线下拜访。截止目前共有10万印尼及周边国家的买家完成观展预登记，总目标预登记达到6万家，实际到场买家预计将超过3万家，预期采购金额将超过30亿美元。

来自浙江、广东、四川、江苏等地1018家企业参展，展位数达到2000个，总展示面积超过45000平方米，数万件中国制造产品齐聚雅加达，再现中国产品及品牌实力。

根据采购商和展商的实际需求，本届博览会采用1+N的形式，9个专业展同期举办，涵盖多个行业和领域，包括纺织服装展、工业装备和零部件（联）展、塑料印刷包装及食品加工设备展、家用电器与消费电子展、家居礼品展、建材五金展、孕婴童展、电力能源展、智慧交通展。

此外，本届博览会以“数字展览”的创新办展模式，通过发挥数字化、专业化、平台化和国际化四个方面的优势和资源，为“中国制造”出海构建多元渠道并蓄势赋能，让展会更高效，让贸易更轻松。

当天，由中国国际贸易促进委员会主办的中国（印尼）智慧交通及能源产业展览会同时开幕，参展企业包括五菱、长城、东风、奇瑞、小蓝快充、比克动力等新能源汽车，以及智慧物流仓储、新能源储能点、城市交通管理、充电管理等领域的共38家品牌企业。展会将同期举办中国印尼新能源产业对接会和中国印尼新能源汽车行业合作交流论坛，旨在深化中国印尼新能源汽车等新兴产业的合作，推动共建“一带一路”高质量发展，为双方经济社会发展注入新活力。

(责编：于洋、常红)