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湖北省政协代表团访问波兰雅盖隆学院孔子课堂

2023年11月23日21:41 | 来源：人民网-国际频道
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人民网华沙11月23日电 （记者禹丽敏）波兰当地时间11月22日，正在波兰访问的湖北省政协党组副书记、副主席尔肯江·吐拉洪率领的代表团到波兰托伦雅盖隆学院孔子课堂参观访问，库亚瓦滨海省对外合作司卡罗琳娜等陪同前往。雅盖隆学院校副校长波托切克和帕特里夏，以及中方公派教师和志愿者教师等与代表团进行了座谈。

雅盖隆学院孔子课堂供图

雅盖隆学院孔子课堂供图

座谈会上，雅盖隆学院副校长波托切克首先对此行的中国代表团表示热烈欢迎，并向来宾介绍目前雅盖隆学院的基本情况，副校长帕特里夏就孔子课堂在学校的开展情况、课堂规模以及学习汉语的人数等进行情况说明。

尔肯江·吐拉洪首先感谢库亚瓦滨海省雅盖隆学院对孔子课堂的支持，他指出湖北省与波兰库亚瓦滨海省交往始于1996年，2011年6月双方正式签署建立友好省关系协议，2013年10月签署两省合作行动计划，两省之间往来密切，结下深厚友谊。近年来，两省领导人也多次进行密切互访，深刻促进了湖北省与库亚瓦滨海省之间长久发展。

会上，尔肯江·吐拉洪表达了对孔子课堂全体教师及志愿者的问候，并关切地询问了教师们在波兰的工作和生活状况。他表示，中波两国的文化交流与拓展十分重要，孔子课堂为当地学生和民众了解中国提供了一个窗口，孔子课堂的教师及志愿者不仅仅作为两省之间交流与合作的重要桥梁，更是中波友谊交流的文化使者。

会上双方就两省以及雅盖隆学院孔子课堂的未来发展和两省高校之间进行进一步拓展校际合作交流等发表意见。雅盖隆学院孔子课堂教师和志愿者均表示，将继续致力于传播中国文化，推动中波两国友谊长存。

雅盖隆学院孔子课堂供图

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(责编：贾文婷、刘慧)

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