新华社北京11月23日电 以色列国家安全顾问察希·哈内格比22日晚说，以色列与巴勒斯坦伊斯兰抵抗运动（哈马斯）达成的交换被扣押人员协议将按约定启动，“不会在24日之前”。

11月22日，人们在加沙地带南部城市拉法的建筑废墟上实施救援。新华社发（哈立德·奥马尔摄）

这一时间迟于外界预期。哈内格比在经由以色列总理办公室发布的声明中说，以方就释放被扣押人员的谈判在继续推进中。

美国白宫国家安全委员会发言人阿德里安娜·沃森说，释放被扣押人员的相关安排最后细节仍在拟定中，美方预期将于24日早上开始落实。

以色列国防军发言人丹尼尔·哈加里22日说，被扣押人员获释并离开加沙地带的过程复杂。

以色列公共广播公司援引一名以总理办公室消息人士的话报道，以色列当局从未说过23日会有人员获释。

这是11月19日拍摄的以色列沿加沙地带修建的隔离墙。新华社记者陈君清摄

以色列政府22日凌晨批准了一项与哈马斯交换被扣押人员的协议。根据协议，哈马斯将释放至少50名妇女和儿童，以换取以军在加沙地带停火4天。

哈马斯政治局成员穆萨·阿布·马尔祖克表示，加沙地带将从当地时间23日上午10时起停火。

哈马斯方面称，以方将释放150名巴方在押人员、放行包括燃料在内的更多援助物资进入加沙地带；红十字国际委员会工作人员将获准探视被扣押人员。

据美联社报道，以色列司法部发布了一份可能获释的巴方在押人员名单，共300人，主要是过去一年来因向以军扔石块或其他轻罪被捕的巴勒斯坦青少年。

以总理办公室在22日晚间发表的声明说，以军在加沙地带的军事行动23日将继续。

这张以色列国防军11月16日发布的照片显示，以军在加沙城西部地区进行军事行动。新华社发

另外，以总理本雅明·内塔尼亚胡22日说，协议约定的停火期结束后，以色列将恢复在加沙地带的军事行动。以色列的目标是摧毁哈马斯军事能力，让200多名被扣押人员全部获释。

“我们将继续，直至实现所有目标。”内塔尼亚胡说，他已指示以色列情报和特勤局（摩萨德）追击哈马斯领导层，“不论他们在何处”。

截至目前，哈马斯在加沙地带的负责人叶海亚·辛瓦尔仍不知所踪，以色列官员先前誓言要“消灭”他。

截至23日，以军在加沙地带的军事行动已造成超过1.4万人丧生，170万人流离失所。联合国儿童基金会执行主任凯瑟琳·拉塞尔说，加沙地带对儿童而言是全世界“最危险的地方”，自新一轮巴以冲突爆发以来，已有超过5000名儿童在这一地带丧生。

巴勒斯坦红新月会一名发言人说，巴勒斯坦红新月会和联合国工作人员22日从希法医院把近200名伤患和医护等人员转移至加沙地带南部的医院。

11月19日，在加沙地带南部城市拉法的一家医院，医护人员照顾从希法医院撤离的早产儿。新华社发（里泽克·阿卜杜勒贾瓦德摄）

以色列军方先前以希法医院地下暗藏哈马斯军事指挥中心为由，包围医院并展开军事行动。医院燃料耗尽后停电并出现人员死亡，包括多名新生儿。

以色列军方22日向媒体记者展示在希法医院地下发现的哈马斯地道和掩体，称地道长约150米。以军还展示在希法医院发现的武器，包括AK-47突击步枪和手榴弹。

据美联社报道，当前媒体记者只能在以军护送下进入这处设施，且活动受到以军严格控制，无法独立证明以军说法。（陈立希）

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