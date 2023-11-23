人民网伦敦11月22日电 （余颖、邢雪）由英国货币金融机构官方论坛主办第二届中国—英国论坛22日在伦敦举办，以“搭建桥梁”为主题，旨在推进中英经济关系，实现可持续未来。

郑泽光大使发表主旨演讲。人民网 郭锦标摄

中国驻英国大使郑泽光应邀出席开幕式并发表主旨演讲。他指出，今年以来，面对复杂严峻的外部环境，中国坚持推进中国式现代化，经济持续回升向好，经济增长的含金量更高、绿色成色更浓。西方一些媒体把中国发展前景描述得很黯淡，但事实胜于雄辩，中国经济不仅今年在全球经济体中保持领先，而且中长期发展优势更加明显。中国坚定不移推进高水平对外开放，并开启高质量共建“一带一路”新阶段，为推动全球互联互通、促进世界发展繁荣注入强劲动力。

郑泽光指出，中国始终站在和平与正义一边，致力于同世界各国发展友好合作关系，为推动解决国际和地区热点问题发挥建设性作用。中美元首旧金山会晤为中美关系发展指明了方向，为动荡变革的世界注入稳定性。中欧高层交往频繁，各领域务实合作取得新发展，为双方带来巨大利益，也为世界和平与发展提供正能量。

郑泽光强调，发展中英关系，要树立正确认知、坚持相互尊重、坚持合作共赢、坚持共迎挑战。希望中英各界有识之士特别是工商界人士保持坚定信心，秉持务实精神，架起更好桥梁，推进互利合作，为深化两国人民相互了解与友谊、促进中英关系行稳致远打下更加坚实基础。

英国驻华大使吴若兰也在开幕式发表视频主旨演讲，表示希望中英两国进一步深化金融和工商领域的合作。 她强调，中国市场为英国企业提供了巨大机遇，双方应相向而行，为共同发展提供公平、开放的环境。

英国驻华大使吴若兰发表视频主旨演讲。人民网 郭锦标摄

论坛现场气氛热烈、座无虚席。围绕地缘政治和宏观经济、加强中英贸易关系、市场准入和持续投资以及中英金融服务合作等议题，嘉宾们各抒己见，展开了干货满满的对话和思维碰撞。

论坛现场。人民网 郭锦标摄

本次论坛得到中国建设银行伦敦分行、中国银行伦敦分行、中国农业银行伦敦分行、交通银行伦敦分行、英国中国商会等机构支持，英国主要金融机构代表及政商学界重要人士200多人出席。

(责编：贾文婷、刘慧)