新华社赫尔辛基11月23日电（记者陈静）芬兰政府22日宣布，决定从本月24日零时起关闭与俄罗斯接壤的库萨莫、萨拉等东部边境口岸，仅保留拉贾约塞皮口岸用于东部边境通行。该决定有效期至今年12月23日。

芬兰政府在当天发布的新闻稿中说，自8月初以来，约700名没有签证的第三国公民试图通过东部边境口岸抵达芬兰，他们提出了庇护申请。芬兰政府认为，这些移民以及地区局势升级对国家安全和公共秩序构成了严重威胁。

芬兰政府此前宣布，为阻止非法入境，自本月18日起关闭芬兰东南部4个边境口岸，保留库萨莫等4个更北部的边境口岸。未持有效签证而试图从芬兰东部边境入境的人员主要来自伊拉克、叙利亚、也门和土耳其等。

芬兰总理奥尔波22日在新闻发布会上说，进一步限制与俄罗斯的边境交通是因为已经采取的措施不足以有效控制移民涌入。对于是否会完全关闭边境，奥尔波表示，这是“一个可行的选项，但目前的情况还不足以支持这一点”。

同一天，俄罗斯外交部发言人扎哈罗娃在例行记者会上说，芬兰在未与俄边防人员协商，也未通过任何渠道与俄方沟通的情况下做出了决定，俄方愿与芬方就两国边境局势进行对话，研究制定出双方都能接受的解决方案。

北欧国家芬兰东部与俄罗斯接壤，两国拥有约1300公里长的边界。（参与记者：耿鹏宇）

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