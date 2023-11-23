新华社日内瓦11月23日电 专访：中美元首会晤对全球合作应对气候挑战产生积极影响——访世界气象组织秘书长塔拉斯

新华社记者王其冰 凯瑟琳·菲安康-博孔加

世界气象组织秘书长彼得里·塔拉斯日前接受新华社专访时表示，中美领导人近日在旧金山会晤中有关气候变化的表态，呼应了全球合作精神，对全球应对气候变化挑战产生积极影响。他还高度评价中国在清洁能源领域对世界的贡献。

当地时间11月15日，中国国家主席习近平在美国旧金山斐洛里庄园同美国总统拜登举行中美元首会晤。两国元首强调在当下关键十年中美加快努力应对气候危机的重要性，欢迎两国气候特使近期开展的积极讨论，包括：2020年代国内减排行动，共同推动联合国气候变化迪拜大会（COP28）成功，启动中美“21世纪20年代强化气候行动工作组”以加快具体气候行动。

塔拉斯称赞中美领导人旧金山会晤的成果。他说，中美之间积极互动的意义重大。

他特别提到中美共同支持到2030年将世界可再生能源装机增至三倍，认为这呼应了国际社会应对气候变化的《巴黎协定》中的合作精神。

根据中美《关于加强合作应对气候危机的阳光之乡声明》，在21世纪20年代这关键十年，两国支持二十国集团领导人宣言所述努力争取到2030年全球可再生能源装机增至三倍。

联合国气候变化迪拜大会（COP28）将于11月30日至12月12日举行。世界气象组织在11月15日发布报告，对气候危机不断升级发出严重警告。

塔拉斯对新华社记者表示，根据这份报告，2022年二氧化碳、甲烷和一氧化二氮等关键温室气体浓度创新高，目前大气中二氧化碳浓度是工业化前水平的约150%。

这份报告指出，地球大气中二氧化碳浓度上一次达到类似水平是几百万年前，那时地球气温要比现在高2到3摄氏度，海平面比现在高10至20米。

塔拉斯说，随着全球二氧化碳排放量持续上升，迫切需要共同努力应对气候变化。他指出，人类现在拥有减少二氧化碳排放的先进技术，太阳能和风能的价格在降低；电池和电动汽车的成本正在下降，越来越多的汽车制造商逐渐停止生产传统的燃油车。

塔拉斯高度肯定了中国为实现碳达峰而采取的投入大量资源、加强利用可再生能源等举措。

他提到，中国已经是最大的可再生能源生产国，在太阳能技术、风能技术等领域发挥着重要作用，且中国在全球范围内已经是最大的电动汽车生产国，而这个市场显然正在扩大。他认为，从可再生能源这个角度来看，中国将作出重大贡献。

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