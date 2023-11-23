新华网内罗毕11月23日电（记者黎华玲）由中国武夷（肯尼亚分公司）无偿修建的肯尼亚肯雅塔大学孔子学院主干道及辅路于22日正式贯通，方便了师生出行。

肯雅塔大学领导、孔子学院中方院长、中国武夷代表及孔院师生出席道路竣工剪彩仪式。肯雅塔大学校长保罗·瓦伊奈纳表示，中国企业无偿帮助学校建设道路，方便了师生出行，“道路联结民心，这是肯中友谊的有力证明，希望双方能够增进学术和文化交流”。

11月22日，肯雅塔大学校长保罗·瓦伊奈纳与中国武夷（肯尼亚分公司）副总经理罗自成在肯雅塔大学孔子学院门口道路剪彩。（肯雅塔大学孔子学院供图）

剪彩仪式后，瓦伊奈纳与中国武夷（肯尼亚分公司）副总经理罗自成共同在新道路旁种下两棵树苗。

肯雅塔大学孔子学院中方院长周晓东称，整修之前孔子学院门口道路尘土飞扬，这条新道路主路长60米，辅路长150米，对于孔子学院及全校师生来说都很方便。

罗自成说，继2018年援建肯雅塔大学国际语言文化中心之后，他非常高兴中国武夷能够继续帮助这座高等学府修建校园基础设施，并希望能有更多机会为中肯友谊贡献一份力量。

肯雅塔大学孔子学院于2010年6月3日正式揭牌成立，由山东师范大学和肯雅塔大学合作建设，是肯尼亚汉语教学和汉语考试规模最大的孔子学院。

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