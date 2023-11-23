新华社东京11月23日电（记者钱铮）日本研究团队开展的一项大规模调查显示，出生时体重较轻的人，40岁以后患心血管病、高血压和糖尿病的风险较高。

日本国立成育医疗研究中心、国立癌症研究中心等机构组成的研究团队日前联合发布新闻公报说，他们以2011年至2016年居住在秋田县、长野县等地约11万名40岁至74岁的居民为对象进行了调查，用问卷形式请他们回答自己出生时的体重、是否患过心肌梗塞、脑梗塞及高血压、糖尿病、高脂血症和痛风等疾病。

研究人员以出生时体重3至3.999千克为基准，并通过统计学上调整排除了地区、家族史、身高、吸烟习惯等因素的影响，分析出生时体重和各种疾病的关联性。结果显示，与基准组相比，低出生体重儿（1.5至2.499千克）在40岁以后患心血管病的风险为1.25倍，而超低出生体重儿（1.5千克以下）的风险为1.76倍。低出生体重儿40岁以后患高血压的风险是基准组的1.08倍，超低出生体重儿的风险是基准组的1.29倍，其患糖尿病的风险分别是1.26倍和1.53倍。

公报说，日本新生儿中低出生体重儿所占比例2000年增加到1980年的两倍，之后一直居高不下。根据以上研究结果，今后应采取预防措施减少低出生体重儿；出生时体重太轻的人要尽早通过调整生活习惯等方式干预，降低罹患上述疾病的风险。本次研究结果已发表在日本《流行病学杂志》上。

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