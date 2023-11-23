新华社首尔11月23日电（记者王超）据朝中社23日报道，针对韩国在朝鲜发射卫星后宣布中止《〈板门店宣言〉军事领域履行协议》的部分效力，朝鲜国防省23日发表声明，宣布立即恢复根据该协议停止的一切军事措施。

朝鲜国防省声明说，朝方发射侦察卫星是自卫措施，系合法正当行使主权。声明宣布了朝方对有关事态的原则立场，包括：朝鲜军方从即刻起不受该协议约束；立即恢复根据该协议停止的一切军事措施；若朝韩发生无法挽回的冲突事态，其责任将完全由韩方承担。声明强调，朝方将取消为防止军事紧张和冲突而在地面、海上和空中等所有空间采取的军事措施，并在军事分界线一带部署更强大的兵力和新型军事装备。

韩国总理韩德洙22日在首尔主持召开临时国务会议，会议表决通过中止《〈板门店宣言〉军事领域履行协议》部分效力的议案。《〈板门店宣言〉军事领域履行协议》是《９月平壤共同宣言》的附属协议，于2018年9月由时任韩国国防部长官宋永武、朝鲜人民武力相努光铁签署。该协议旨在消除朝鲜半岛战争威胁，终结包括非武装地带区域在内的军事敌对关系，把朝鲜半岛建设成“永久的和平地带”。

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