人民网雅加达11月22日电 （记者李培松）11月22日，在中国“小雪”节气到来之际，由中国信阳师范大学与印尼伽内什师范大学共建的巴陵康孔子学院面向巴厘岛当地的初中生举办了“中国文化体验活动之二十四节气篇：小雪”，来自伽内什师范大学实验中学、新加拉惹第四中学、萨万中学三所初中的40多名学生参加了活动。

中印尼师生合影。主办方供图

巴陵康孔子学院外方院长普拉巴介绍孔子学院情况。主办方供图

巴陵康孔子学院中方院长朱敏霞讲解中国的二十四节气。主办方供图

活动围绕 “小雪”节气展开，通过一系列生动有趣的文化体验，让同学们深入感受中国文化的独特魅力。首先，巴陵康孔子学院外方院长普拉巴详细介绍了孔子学院的工作规划及课程类型等情况。接着，中方院长朱敏霞讲解了中国的二十四节气，并带领大家体验了中国的剪纸艺术。孔子学院中文志愿者教师们为大家表演了葫芦丝和太极剑，还带领学生体验了太极拳经典招式。最后，学生们品尝了孔子学院老师们亲手制作的中华美食汤圆和烧卖，他们纷纷表达了对中国美食的热爱。

学生们品尝中华美食汤圆和烧卖。主办方供图

本次小雪节气主题活动的成功举办，不仅让印尼学生近距离感受了中国传统文化的魅力，也促进了中印尼两所院校之间的文化交流与合作。

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