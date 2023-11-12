新华社北京11月12日电 （国际观察）“中国必须成为全球投资组合的一部分”——开放中国与世界共享市场新机遇

新华社记者俞懋峰 于荣

“从长远来看，中国必须成为全球投资组合的一部分。”知名投资管理公司贝莱德全球客户业务负责人马克·维德曼日前在一个投资峰会上这样表达他对投资中国的态度。

今年以来，面对复杂多变的外部环境，中国经济持续恢复向好。特别是三季度以来，宏观调控组合政策发力显效，主要经济指标企稳回升态势明显，中国市场表现成为不少外资企业的业绩亮点，进一步增强了全球投资者对中国经济的信心。

国际观察人士认为，中国高质量发展扎实推进，对外开放的大门越开越大，中国坚定不移与世界共享市场新机遇，为世界经济发展注入了更多信心和动力。

活力显现 中国市场表现成为亮点

当前，世界经济复苏乏力，通胀加剧，需求不足，不少跨国企业业绩疲软。翻看近期密集发布的三季度企业财报可发现，中国市场表现成为一些企业业绩中难得的亮点。

餐饮巨头百胜中国日前发布财报，三季度该公司净利润同比增长18%至2.44亿美元。百胜中国拥有肯德基和必胜客等知名餐饮品牌，公司将利润大幅增长归功于新冠疫情后加速在华布局。三季度，百胜中国开设500家新店。百胜中国首席财务官杨家威说，今年总体复苏趋势很明显，公司许多业绩指标都创下新纪录，“我们对中国带来的重大机遇感到兴奋”。

由于销量和价格双降，德国化工巨头巴斯夫三季度销售额大幅下滑。巴斯夫称，全球化工生产都在下降，只有中国除外。巴斯夫执行董事会主席薄睦乐不久前访问了中国。他表示，中国汽车行业需求尤其强劲，公司在中国的工厂最近一直在增产，“预计这种情况将继续”。

三季度，苹果公司iPhone手机在中国市场创下销售额新高。“我认为中国是极其重要的市场，我对中国市场前景非常乐观。”苹果公司首席执行官库克在公司财报电话会议上说。

外资企业能够在中国市场收获佳绩，得益于中国市场规模庞大、创新活力强，也离不开中国持续改善的营商环境。今年8月，中国出台优化外商投资环境的相关政策，持续打造市场化、法治化、国际化的营商环境。会计师事务所毕马威中国及亚太区主席陶匡淳告诉记者，中国坚持高水平对外开放，为各国企业赴华投资兴业提供便利，对外资的吸引力持续增大。

前景看好 中国始终是外商投资热土

全球投资者青睐中国，愿意长期深耕中国市场，是因为他们看到中国经济具有巨大的发展韧性和潜力，长期向好的基本面没有改变。今年三季度，中国经济增速强于预期，消费、投资等多个指标呈回升态势，经济运行中的积极因素不断积累。

前三季度，最终消费支出对经济增长的贡献增强，消费作为经济增长第一拉动力的效能持续增强。承压前行的外贸也再次展现“韧实力”。中国海关总署数据显示，前10个月中国货物贸易进出口累计增速和10月月度增速双双转正。

国际组织和外资金融机构纷纷上调2023年中国经济增长预期。国际货币基金组织日前将2023年中国经济增长预期上调至5.4%，瑞银集团、德意志银行、摩根大通均将今年中国经济增长预期上调至5.2%。

结合国际国内形势横向对比，预计中国经济增速在主要经济体中仍将名列前茅，继续成为世界经济增长的重要引擎和稳定力量。同时，中国经济中的创新动能受到更多关注，海外投资者将目光投向中国的新能源和电动汽车等新兴领域。

“世界变了。与50年前相比，现在美国以外的创新要多得多……中国的管理团队能力超群，他们的产品在全球舞台极具竞争力。”知名对冲基金美国城堡公司创始人兼首席执行官肯·格里芬说。

美国哥伦比亚大学可持续发展中心主任杰弗里·萨克斯认为，中国是一个非常有活力的经济体，非常具有创新性，在光伏发电、风力涡轮机、零碳电池、电动汽车等领域竞争力极强。美国金融服务公司资本集团首席执行官迈克·吉特林说，中国经济正在转型，“如果你了解政策走向，你将有更好的机会从相关领域的投资中受益”。

开放共享 中国为世界创造更多机遇

“新时代，共享未来”。这是刚刚闭幕的第六届中国国际进口博览会的主题。消博会、服贸会、广交会、进博会……中国构建的“展会矩阵”为促进国家级商品和服务供需对接、增进各国贸易往来发挥了重要作用。中国已成为世界经济复苏、国际贸易投资发展中的确定性、稳定性力量，以自身发展为世界创造更多机遇。

几年前，阿富汗贸易商阿里·法伊兹带着20多张地毯第一次参加进博会。今年，他又将200公斤鲜石榴从阿富汗辗转运抵上海，带到进博会展馆。“进博会给我们提供了宝贵的机会窗口，让我们也能和其他地区一样融入经济全球化，享受全球化的实惠。”法伊兹说。

众多外国商家渴望进入中国市场，既是为中国巨大市场和开放政策所吸引，也显示出各方对开放发展、合作共赢的共同渴求。今年3月，中国与洪都拉斯正式建立外交关系。建交以来，中洪经贸关系发展迅速。洪都拉斯一家海产品加工厂经理威尔默·阿维拉期待自家的产品尽快进入中国市场。他说，洪都拉斯白虾生长环境天然，口感好，一定会受到中国消费者喜爱。

“机不可失！”在意大利中国理事会基金会会长马里奥·博塞利看来，中国市场对想要扩大海外经营的意大利企业至关重要。他说，中国市场规模巨大且增长势头强劲，消费者对高质量、创新型商品和服务保持高需求。

中国大市场，世界大机遇。合理缩减外资准入负面清单，全面取消制造业领域外资准入限制措施，扩大电信、旅游等服务领域对外开放……中国以实际行动与各方共享中国发展红利、开放红利，中国将始终是世界发展的重要机遇。（参与记者：郭文迪、周啸天、王湘江、赵家淞、赵凯、王朝、孟宜霏、熊茂伶）

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