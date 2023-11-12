新华社华盛顿11月11日电 专访：亚太仍将是全球经济最具活力地区——访IMF亚太部副主任赫尔布林

新华社记者熊茂伶 胡友松

国际货币基金组织（IMF）亚太部副主任托马斯·赫尔布林日前接受新华社记者视频采访时说，尽管面临一些风险和挑战，包括中国在内的亚太地区仍将是全球经济最具活力的地区，将继续为全球增长作出重要贡献。

赫尔布林表示，预计今年亚太地区对全球经济增长的贡献率将超过三分之二，而且这一比例还会保持下去。他说，预计明年亚太地区大多数国家的通胀率将回落至各国央行的目标范围内。与其他地区相比，亚洲通胀调控效果突出。

赫尔布林认为，中国政府实施的宏观经济政策是合适的。今年以来，中国政府实施积极的财政政策，支持巩固经济持续回升向好。同时，中国政府实施稳健的货币政策，并采取逆周期调节等措施，减轻整体经济中的债务负担。

他说，地缘经济分裂对亚太地区产生了明显的负面影响，因为亚太地区有很多开放型经济体，彼此之间贸易联系紧密。全球地缘经济碎片化会导致产业链效率降低，对全球经济而言是一大风险。他呼吁恢复和维护对世界贸易组织等多边机构的信任。

赫尔布林指出，IMF鼓励决策者采取宏观经济政策，保持经济稳定，降低通胀，增加财政缓冲空间，从而使各国有空间和方法应对未来挑战。在结构改革方面，他呼吁消除各种增长限制或障碍，促进投资。

IMF在10月发布的最新一期《世界经济展望报告》中，预计全球经济增速将从2022年的3.5%放缓至2023年的3.0%和2024年的2.9%。在同月发布的亚太地区经济展望报告中，IMF预计该地区2023年经济将增长4.6%。

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