新华社达卡11月12日电（记者孙楠）由中国企业参与承建的孟加拉国多哈扎里至科克斯巴扎尔铁路11日举行通车仪式。孟加拉国总理哈西娜、中国驻孟加拉国大使姚文、孟铁道部长努如尔·伊斯拉姆·苏简及中企代表等出席仪式。

哈西娜在致辞时表示，这条通往科克斯巴扎尔的铁路标志着一个新时代的开始。开通铁路是该地区民众长期以来的愿望，如今漫长的等待终于结束，感谢所有参与这个项目的人。

中国土木孟加拉国有限公司总经理柯昌良在接受新华社记者采访时表示，该铁路项目有效带动了当地基建行业的发展水平，生动阐释了共建“一带一路”倡议共商共建共享的理念。

据了解，多哈扎里至科克斯巴扎尔铁路是孟加拉国十大优先发展项目之一，也是孟中印缅经济走廊重要组成部分，由中国土木工程集团有限公司和中国中铁股份有限公司参与承建。该铁路通车后，孟最大港口城市吉大港至孟缅边境城市科克斯巴扎尔的交通时长将由约6小时缩短至2小时，成为泛亚铁路网在孟加拉国境内的关键路线，对孟加拉国乃至南亚的经济发展具有深远影响。

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