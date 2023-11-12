新华社内罗毕11月11日电 特稿：中非数字经济合作助力非洲数字化转型

新华社记者

近年来，在共建“一带一路”倡议、中非合作论坛等框架下，中国积极帮助非洲国家缩小数字鸿沟，从互联网基础设施建设，到电子商务运用和人才培养，再到移动支付、社交媒体等……中非数字经济合作内涵不断丰富，助力非洲实现数字化转型，惠及当地广大民众。

助力数字基础设施建设

中非合作论坛成立以来，中国企业帮助非洲国家新增和升级通信骨干网约15万公里，网络服务覆盖约7亿用户。

去年8月，素有“非洲屋脊”之称的乞力马扎罗山海拔3795米以下的各个休息营地均已接通高速网络，并实现无线网络覆盖；去年12月，海拔近5900米的乞力马扎罗山最高峰“自由峰”和海拔3795米以上的休息营地首次实现高速网络覆盖。

乞力马扎罗山网络设施由坦桑尼亚电信公司承建，华为坦桑尼亚公司提供大部分通信设备。“现在，我们在登山途中可以随时查阅关于天气和路线的信息，极大提升游客的安全感。”坦桑尼亚当地向导姆比利尼说。

由中国江西国际经济技术合作公司博茨瓦纳分公司承建的博茨瓦纳国家数据中心项目位于该国首都哈博罗内科技园区，预计今年年底前竣工验收。

据介绍，该中心建成后，博茨瓦纳将不再通过境外其他非洲国家数据中心进行网络数据交换，数据的读取效率和用户的上网体验将大幅提升。该中心还将为大型企业提供巨额数据存储空间，助推当地数字经济发展。

“我们相信这个数据中心将改变博茨瓦纳信息通信技术生态系统。”博茨瓦纳光纤网络公司代理首席执行官塞戈莱说。

提供有益电商经验

在肯尼亚深耕多年的湖南长沙非拓信息技术有限公司旗下电商平台Kilimall，已发展为深受非洲民众喜爱的购物网站之一。截至目前，8000多个中非企业和个人在该电商平台创业，开通超过1.2万家店铺，销售约100万种商品。“中国在电商领域的成功经验为非洲提供了有益借鉴。”该电商平台当地销售主管恩甘加说。

非洲电商人才培养是当前推动中非跨境电商发展的重要抓手。中国招商局集团与吉布提政府合作投资开发的非洲青年创新创业中心是东非国际特别商务区的先导项目。首期“数字创新和跨境电商”训练营于去年9月正式开班。学员巴尔巴德说，训练营开设的电商课程“非常有趣、实用且有见地”，为自己的创业之路打下坚实基础。

浙江金华职业技术学院的“中卢数字（智能）技术应用鲁班工坊建设项目”，依托“卢旺达鲁班工坊”，为当地数字产业培养了一批技能型人才。2021年4月，由该校牵头研制的电子商务等专业教学标准顺利通过卢旺达教育部相关机构认证，正式纳入“卢旺达国家高等教育资格框架”。

拓展数字合作领域

随着智能手机不断普及，非洲移动互联网业务持续增长，越来越多中国企业把数字技术和创新经验带到非洲，给当地生产生活带来便利。

2018年，北京昆仑万维科技股份有限公司旗下信息资讯平台Opera在收购尼日利亚一家本土金融服务企业后，孵化了OPay。如今，OPay已成长为尼日利亚最大的移动支付平台之一。

尼日利亚首都阿布贾的舒库韦梅卡已经不记得上一次去银行办理业务是什么时候。“我现在通过OPay的电子钱包就能转账、缴费、付款，非常方便。”他说。

由中国企业参与投资的外卖公司beU delivery凭借标准化流程和成熟服务体系，在埃塞俄比亚首都亚的斯亚贝巴的外卖市场占有率已超过60%。

被誉为“非洲手机之王”的中国手机品牌传音，在非洲市场占有率排名常年保持前列。如今的传音不仅仅销售手机，还在打造集信息、社交、娱乐等为一体的“数字生态”，丰富着非洲当地民众的日常生活。

“非洲具有广阔的数字经济市场前景。相信在中国助力下，非洲将加快数字化转型步伐。”亚的斯亚贝巴大学教授贝尔胡特斯法说。（参与记者：金正、刘万利、周楚昀、华洪立、滕军伟、李成、黎华玲、李卓群、吉莉、汪平、史彧、杨喆、李亚辉）

(责编：曹欣悦、刘洁妍)