新华社吉隆坡11月12日电 专访：一个繁荣的中国使亚太国家受益——访马来西亚新亚洲战略研究中心理事长许庆琦

新华社记者毛鹏飞 程一恒

马来西亚新亚洲战略研究中心理事长许庆琦日前接受新华社记者专访时表示，在全球面临地缘政治冲突、新冠疫情冲击之际，中国发挥了亚太乃至世界经济增长发动机、稳定器的作用。未来，世界将继续受益于中国经济的增长。一个繁荣的中国使亚太国家受益，繁荣的亚太也有益于中国。

许庆琦说，中国多年来一直是世界经济增长的火车头，这很大程度上归功于其庞大的消费市场、高效的制造业生态系统，以及在全球供应链中的关键地位。中国在发展中秉持互利共赢理念，为整个亚太地区带来积极的溢出效应。

“如今，多数跨国公司都离不开中国市场。中国提出全球发展倡议，在数字化转型和绿色发展等领域帮助发展中国家。作为全球经济体系的重要参与者，中国在世界经济发展中发挥关键作用非常重要。”许庆琦说。

谈及中国在构建开放型亚太经济方面的角色，许庆琦指出，中国坚持高水平对外开放、推动共建“一带一路”高质量发展，搭建进博会、广交会、东博会等平台，推动中国-东盟自贸区、《区域全面经济伙伴关系协定》（RCEP）等不断发展，亚太特别是东盟是直接受惠区域。他期待东盟能够抓住机遇，促进自身经济增长。

许庆琦近期多次到访中国。他对记者说，之前大多去北京、上海、广州等一线城市，但最近一次中国行他到访了绍兴、温州、泉州、芜湖等城市，现代化的城市建设、市民便捷的生活、产业升级焕发的生机……中国的形象在他眼中不断立体丰富。

“中国经济的活力和韧性、科技创新给人民生活带来的变化让我很受震撼。”他说，相信世界特别是亚太将从中国的发展中受益。

谈及中美关系，许庆琦表示，中美关系是世界上最重要的双边关系，全球性问题的解决离不开中美合作。他强调，中国始终保持开放的态度，愿意就改善中美关系进行沟通，现在美国应该付诸行动来展现与中国合作的诚意。

谈到全球治理，许庆琦说，二战后的国际体系存在积弊，没有考虑到战后全球南方国家的崛起，没有照顾到这些国家应有的权利。

“中国倡导的构建人类命运共同体理念，强调相互尊重、相互理解、相互协作，体现了中国对更加公正合理的国际秩序的愿景。”许庆琦说，“构建人类命运共同体理念是中国对时代的回应，是中国对全球治理的贡献。”

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