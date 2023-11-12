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全球连线 | 日本大熊猫粉丝团来四川看望“香香”，这位摄影师让人泪目

2023年11月12日11:13 | 来源：新华社
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四川雅安碧峰峡，日本大熊猫摄影师高氏贵博在人群中踮起脚尖，和一同来探望“香香”的日本粉丝们等待着。当娇憨的“香香”现身林间时，他高举相机、按下快门，成就他拍摄大熊猫的3371天。

“你好中国·安逸四川”大熊猫“香香”日本亲友团8日抵达雅安，与曾经“旅居日本”的“香香”重逢。这距离“香香”2月19日在日本上野动物园最后一次亮相已过去8个多月。

大熊猫“香香”日本亲友团成员在中国大熊猫保护研究中心雅安基地看望“香香”（11月8日摄）。新华社记者 江宏景 摄

大熊猫“香香”日本亲友团成员在中国大熊猫保护研究中心雅安基地看望“香香”（11月8日摄）。新华社记者 江宏景 摄

亲友团中，高氏贵博是“香香”铁粉。2011年8月，一次偶然际遇成就了他和大熊猫的缘分，从此他连续前往上野动物园拍摄大熊猫，并及时上传至由他创建的博客“每日熊猫”。12年来，除去上野动物园休园日和因疫情关闭等原因，几乎每天都能在那里的熊猫馆看到他的身影。

8日当天上午，“香香”居所窗户前，高氏贵博难抑兴奋。他举着相机在密林中不断寻觅，但“香香”一直没有出现。工作人员解释说，“香香”此时还在睡觉，请亲友团在下午2时、“香香”午餐的时候再来。

日本大熊猫摄影师高氏贵博。视频截图

日本大熊猫摄影师高氏贵博。视频截图

13时30分，匆匆吃过午餐的亲友团又早早来到“香香”窗前，架起相机，焦急等待。“大家声音小点哦，‘香香’有点怕生。”人群中有人用日语说了一句，一时间大家都安静下来。

14时11分，现场响起一阵急促的快门声，记者抬头一看，憨态可掬的“香香”从林间慢慢走了出来。它叼起地上的大苹果，津津有味地吃起来。午餐很丰盛，“香香”吃完大苹果和特制的窝窝头，又吃起了竹笋。为了不惊扰到“香香”，日本粉丝们尽量不发出太多声音，现场不时会有人轻声地感叹：“哇！好可爱！”

在中国大熊猫保护研究中心雅安基地拍摄的大熊猫“香香”（11月8日摄）。新华社发（陈居伟 摄）

在中国大熊猫保护研究中心雅安基地拍摄的大熊猫“香香”（11月8日摄）。新华社发（陈居伟 摄）

看到在日本出生、长到5岁才归国的“香香”平安健康，高氏贵博“心里石头落了地”。他对记者说：“有时候到一个陌生的地方，‘香香’会坐立不安，但就我现在所见，她已经完全安定下来了，我很高兴她现在生活得很幸福。”

今年2月21日，“香香”从东京启程回国。当天清晨，高氏贵博和众多粉丝一同站在成田机场的天台上，挥手目送运送“香香”的飞机起飞直至消失在天际。那一天，高氏贵博流泪了，但他说：“那不是落寞的眼泪，而是高兴的眼泪，因为我知道‘香香’在中国有更美好的未来”。他还说，尽管有一段时间看不到“香香”，但这并不是永别，以后一定会再相见！

这是2月19日在日本东京上野动物园拍摄的大熊猫“香香”。新华社记者 张笑宇 摄

这是2月19日在日本东京上野动物园拍摄的大熊猫“香香”。新华社记者 张笑宇 摄

为了感谢日本粉丝们对“香香”的厚爱，中国驻东京旅游办事处、东京中国文化中心、四川航空共同组织此次“探亲”之旅，高氏贵博的心愿得偿。他启程前对记者说：“太兴奋了，有点睡不着觉……没有比这更幸福的了。”出发当天上午，他依然冒着秋雨前往上野动物园拍摄“香香”的家人们，这也是他拍摄上野动物园大熊猫的第3370天。

亲友团在雅安住宿的酒店里，记者看到大堂一角设置了“香香之家”。这里展示了包括高氏贵博在内的粉丝摄影作品。高氏贵博早在“香香”还在妈妈“仙女”腹中时就一直“守护在旁”，他的作品《每日熊猫的1010天》近日发售，这本“香香”写真集是它在日本的珍贵成长记录。

大熊猫“香香”日本亲友团成员在中国大熊猫保护研究中心雅安基地看望“香香”（11月8日摄）。新华社记者 江宏景 摄

大熊猫“香香”日本亲友团成员在中国大熊猫保护研究中心雅安基地看望“香香”（11月8日摄）。新华社记者 江宏景 摄

雅安之行让高氏贵博与“香香”再续前缘，也让日本的大熊猫迷通过网络再度得见“香香”。他8日在博客“每日熊猫”上发表70多张“香香”图片，当天网友留言数达到往常的2.5倍。一位网友留言说：“我一边看一边哭，这是温暖的眼泪……看到镜头下超级可爱的‘香香’身影的那一刻，仿佛所有努力都得到了回报。”

“通过‘香香’，我获得很多和中国朋友交流的机会……期待这样的交流更加深入。”高氏对记者说。“日本人很喜欢熊猫，中国人也很喜欢熊猫，这种心情是完全相通的。‘香香’是中日友好的重要纽带，相信它今后一定能继续发挥连接中日的‘熊猫大使’作用。”（文字记者：康锦谦、姜俏梅；视频记者：李光正、张超群、陈居伟（报道员）；剪辑：李光正、陈居伟（报道员）；编辑：徐晓蕾、程大雨、杜逾舸、王申、王丰丰）

新华社国际部 四川分社联合制作

新华社国际传播融合平台出品

(责编：曹欣悦、刘洁妍)

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