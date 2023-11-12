11月9日，在加沙地带南部城市汗尤尼斯，一名儿童在医院接受治疗。新华社发（里泽克·阿卜杜勒贾瓦德摄）

哈马斯媒体办公室11日晚发表声明，呼吁国际组织保护加沙地带最大医院希法医院。世卫总干事谭德塞10日表示，加沙地带仍在运转的医疗机构不堪重负。请跟随新华社记者，三分钟速览昨夜今晨巴以局势新情况→

“保护加沙希法医院”

巴勒斯坦伊斯兰抵抗运动（哈马斯）媒体办公室11日晚发表声明，呼吁红十字国际委员会等国际组织保护位于加沙城的加沙地带最大医院希法医院，避免出现“灾难性”局面。

声明说，自10日晚起，希法医院多次遭到攻击，医务工作者、伤病员和流离失所者都可能成为攻击的目标。由于死伤者无法被运送进医院，加沙地带卫生部门11日无法更新相关伤亡数据。

巴勒斯坦消息人士11日告诉新华社记者，以色列坦克部队当天包围希法医院，并在医院周边与巴勒斯坦武装人员发生激烈冲突，通往该医院的所有道路已被切断。另据加沙地带卫生部门消息人士说，目前希法医院已“完全断电”并停止服务。

11月3日，在加沙城希法医院门口，伤者等待救治。新华社发

对此，以色列国防部下设的政府领土活动协调处加沙事务负责人摩西·泰特罗11日晚在社交媒体发表声明说，希法医院没有发生枪击事件，以军也没有对该医院进行围攻，“医院东区仍然开放”。

“每10分钟就有一名儿童丧命”

世界卫生组织总干事谭德塞11日在社交媒体上说，世卫组织对希法医院周边遭以军空袭的报道“极为不安”。

谭德塞10日在联合国安理会会议上说，加沙地带36家医院中的一半以及三分之二初级医疗中心已无法运转，仍在运转的医疗机构不堪重负。“平均每10分钟，加沙地带就有一名儿童丧命。”

法国总统马克龙10日接受英国广播公司记者采访时说，以色列有权在遭哈马斯袭击后自卫，但加沙地带“婴儿、妇女和老人在空袭中丧生”，以色列“没有理由”轰炸平民。

加沙地带人口大约230万。联合国近东巴勒斯坦难民救济和工程处数据显示，加沙地带迄今已有近160万人流离失所。

自10月7日巴以爆发新一轮冲突以来，加沙地带已有超过1.1万名巴勒斯坦人死亡，其中多数是妇女和儿童。以色列先前称以方有1400人死亡，本月10日把死亡人数下调至约1200人。

“打破对加沙地带的围困”

阿拉伯-伊斯兰国家领导人联合特别峰会11日在沙特阿拉伯首都利雅得举行。会议要求打破对加沙地带的围困并立即向该地运送包括燃料在内的人道救援物资。

11月11日，在加沙地带南部城市拉法，人们查看遭以色列袭击后的建筑。新华社发（哈立德·奥马尔摄）

与会各方在当天峰会闭幕时发表声明，呼吁国际刑事法庭调查以色列在加沙地带的违法行为，谴责以色列强迫巴勒斯坦人迁移的企图，要求联合国安理会通过有约束力的决议以制止以色列对加沙地带的攻击。

声明还呼吁禁止化学武器组织调查“以色列在加沙地带使用违禁武器”的情况，并要求所有国家停止向以色列出口武器弹药。

沙特外交部在会前发表的一份声明中说，各方决定举行“联合特别峰会”，而非分别举行“阿拉伯国家领导人峰会”和“伊斯兰国家领导人峰会”，这表明各国领导人认识到应就加沙地带局势提出统一立场，以表达阿拉伯国家和伊斯兰国家的共同意愿，阻止事态进一步扩大。

沙特、巴勒斯坦、叙利亚、卡塔尔、埃及、土耳其等多国元首参加了当天的特别峰会。伊朗总统莱希也与会，这是2012年以来伊朗总统首次访问沙特。（综合新华社驻外记者报道；编辑：刁泽、马骁、淡然）

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