孟加拉国多哈扎里至科考斯巴扎铁路。中国土木工程集团有限公司供图

人民网曼谷11月12日电（记者孙广勇）11月11日，孟加拉国多哈扎里至科考斯巴扎铁路通车仪式在该国著名旅游胜地科考斯巴扎举行。该项目第2标段由中国土木工程集团有限公司牵头，与孟加拉国MAX基建公司组成的联营体承建，是中孟企业紧密联营体首个铁路完工项目，生动阐释了“一带一路”倡议“共商共建共享”的价值理念。孟加拉国总理哈西娜、中国驻孟加拉国大使姚文等嘉宾出席活动。

孟加拉国总理与当地民众在火车车厢内合影。中国土木工程集团有限公司供图

作为孟加拉国家十大优先发展项目之一，多哈扎里至科考斯巴扎铁路位于孟加拉国东南部，全长103.477公里，为客货两用的单线套轨铁路，连接孟最大港口城市吉大港和孟缅边境旅游城市科考斯巴扎，是泛亚铁路网在孟加拉国境内的关键路线，也是“孟中印缅”经济走廊的重要组成部分。

该项目第2标段于2018年3月1日开工建设，线路全长51.077km，共设4个车站。其中科考斯巴扎车站是孟加拉国建筑面积最大的铁路车站，建筑总面积达34419平方米，外观由大幅玻璃幕墙及拱形钢架构成贝壳形，象征科考斯巴扎得天独厚的海滨旅游资源。车站内部结构共6层，是孟加拉国首座集交通、办公、餐饮、酒店为一体的现代化站房，已然成为孟加拉国地标性建筑。

孟加拉国建筑面积最大铁路车站——科考斯巴扎车站。中国土木工程集团有限公司供图

多哈扎里至科考斯巴扎铁路通车后，从吉大港到科考斯巴扎的交通往来，将由公路交通的6小时缩短至铁路交通的2小时。不仅将大力改善孟加拉国南部沿海地区的交通状况，加快旅游业、渔业及盐业的发展，还将促进孟加拉国与缅甸实现铁路连接，提高地区互联互通水平，对孟加拉国乃至南亚的经济发展具有长远影响。

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