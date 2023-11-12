人民网罗马11月11日电 （记者谢亚宏）雅典消息：“中国希腊文化和旅游年”闭幕式暨香港弦乐团希腊巡演9日晚在雅典音乐学院音乐厅隆重举行。中国驻希腊大使肖军正、希腊旅游部秘书长弗卢里斯、移民庇护部秘书长亚特里迪斯、中国香港文化体育及旅游局副局长刘震出席闭幕式并致辞，来自两国政治、航运、文化、媒体、教育等领域的代表约500人出席活动。

肖军正大使在致辞中表示，举办中希文化和旅游年是习近平主席与米佐塔基斯总理达成的重要共识。两年来，我们以北京冬奥、文明对话、教育交流、民间交往等为切入点举办了系列精彩纷呈的活动。不久前，米佐塔基斯总理访华时，中希两国领导人再次表达了促进人文交流和文明互鉴的共同愿望。希望双方将成功举办中希文旅年作为新起点，持续加强人员往来和人文交流，增进互信和友谊，不断夯实中希关系发展的社会基础。

希腊旅游部秘书长弗卢里斯代表希腊政府致辞。他说，希中文旅交流合作能增进对彼此文化和文明的认识，促进相互理解。希中同属古老文明，拥有很多相似的价值理念，两国虽地理位置上相隔万里，但心灵和思想上紧密相连。愿以希中文旅年闭幕式为新起点，书写两国人文交流合作新篇章。弗卢里斯还简要介绍了希腊旅游愿景，并期待更多中国游客到访希腊。

香港文化体育及旅游局副局长刘震在致辞中表示，中希文旅年活动拉紧了中希在“一带一路”合作框架下的人文交流纽带。香港管弦乐团是香港文化艺术的重要代表之一，向世界各地观众表演原创的、体现文化特色的音乐，从而讲好中国故事，讲好香港故事，促进民心相通。

此次闭幕式音乐会为中国香港弦乐团2023年度欧洲巡演首站，中国知名小提琴家姚珏携团队倾情演绎了中西经典曲目以及中国民族特色曲目，为现场嘉宾奉上了一场音乐盛宴。音乐会上，香港弦乐团还与希腊UYO弦乐团青年音乐家同台共奏中希名曲《我爱你中国》《Mia Poli Magiki》，通过音乐、视觉和情感的交织互动，以音乐之名搭起友谊之桥，用旋律促进双边文化交流，将整场演出推向高潮，为中希文旅年画上圆满的终止符。

(责编：曹欣悦、张悦)