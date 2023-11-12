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外媒：中老铁路助老挝旅游业发展

2023年11月12日10:15 |
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参考消息网11月11日报道 据俄罗斯卫星通讯社11月11日报道，老挝新闻文化旅游部的数据显示，今年前9个月到老挝的外国游客数量超过了240万人，这比去年同期增长了285%。报道将增长归因于中老铁路国际旅客列车的开行。

老挝的数据显示，2023年前9个月有240多万名外国游客到过老挝。来自东盟国家的游客数量最多，有160万人。老挝政府计划明年至少接待460万名外国游客，老挝旅游行业的收入可能会增至7.12亿美元。

连接老挝首都万象与中国昆明的铁路在2021年年末启动。中老铁路国际旅客列车于2023年4月正式开行。

老挝政府此前宣布开启2024年老挝观光年的活动，预计会有各种文化活动和传统的艺术节。当地政府和私人公司还承诺要提高老挝的宾馆和餐饮服务质量。

4月13日，中老铁路从中国昆明南站、老挝万象站双向对开D887次和D888次国际旅客列车，两地乘火车可当日通达。列车使用动力集中型“复兴号”“澜沧号”动车组开行，最高运行时速160公里。（ 新华社）

来源：参考消息网

(责编：曹欣悦、刘洁妍)

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