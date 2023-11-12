11月10日，沈敏娟大使向蒙古国公民巴特巴亚尔（右）颁发本年度第7000份赴华签证。人民网记者 霍文摄

人民网乌兰巴托11月11日电 （记者霍文）10日下午，中国驻蒙古国大使沈敏娟在使馆领侨处办证大厅向蒙古国公民巴特巴亚尔颁发本年度第7000份赴华签证，向尼亚姆库颁发最后一份领事认证书，并接受现场多家蒙古国媒体采访。中国驻蒙古国使馆张阳公参、领侨处石永斌主任等参加了上述活动。

11月10日，沈敏娟大使向蒙古国公民尼亚姆库（右）颁发最后一份领事认证书。人民网记者 霍文摄

11月10日，沈敏娟大使为赴华蒙古国公民颁发签证和认证书仪式现场。人民网记者 霍文摄

沈敏娟在颁发仪式致辞中表示，本年度签证数量已达7000份，涵盖赴华留学、经商、演出、探亲、公务活动等，但这仅是蒙古国赴华人群中很少的一部分，中国在今年疫情后实施了系列入境便利措施，越来越多的蒙古国民众像往年一样开启赴华旅行，中蒙人员交流逐步恢复到疫情前水平。中国驻蒙古国大使馆今年开辟绿色通道、延长办理时间、开放网上预约，效果明显，签证申办井然有序，往年使馆门外搭帐篷彻夜排队的情况已不再出现，得到了签证申请者普遍好评。

沈敏娟还谈到，过去我馆每年办理领事认证2000份左右，中蒙两国民众在对方国家使用房产证明、婚姻、商务文件等一系列法律文书时都需要经过复杂的领事认证，不仅手续繁琐，还花费大量人力和财力成本。今年3月8日，中国正式加入《取消外国公文书认证要求的公约》，是中国改革开放不断推进的又一具体举措。该公约11月7日起在中国生效，意味着中蒙两国文书只要在本国外交部开具了《附加证明书》后就可以直接在对方国家使用，大幅降低了时间和经济成本，提升了双方人员和商务往来效率。

11月10日，沈敏娟大使接受蒙古国媒体采访。人民网记者 霍文摄

沈敏娟指出，中国对外开放的大门会越开越大，中国市场同世界市场的联系更加紧密。欢迎蒙古国朋友们赴华旅游、经商、工作、求学，我馆也将继续为大家办理签证提供便利，提供更优质的领事证件服务。

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