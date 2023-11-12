国际在线报道（记者 郭雅雯）：第六届中国国际进口博览会已落下帷幕，为期一周的“进博时刻”成果丰硕。在进博会期间，11月9日，总台记者采访了捷克企业瑞世保的中国区经理雅库布·斯科佩克。

这位捷克企业家在采访中谈到了他对正在进行的第六届中国国际进口博览会的看法。他告诉记者，今年是新冠疫情后的第一个重要年份，今后几年瑞世保也一定会考虑参与进博会，进博会肯定会对捷克企业有重大意义和好处。

雅库布·斯科佩克认为，中国市场巨大，机会无限。同时，他也看到了具有挑战性的方面，因为中国市场是一个竞争非常激烈的环境，必须快速适应面对挑战。

瑞世保是世界上最早生产纳米纤维产品的公司之一，进入中国市场已有十多年历史，主要业务是研发和生产纳米纤维产品。该公司起步于生产纳米纤维口罩以及各种过滤器，例如窗户过滤器，空调过滤器，医疗服装布料和户外服装。

瑞世保早期在中国市场进行的活动包括贸易和材料采购等，后期由于机会不断增加，公司决定在中国设立自己的分公司，以促进业务发展。2020年底，瑞世保在成都成立了中国分公司。由于新冠疫情对口罩的巨大需求，瑞世保公司生产的由纳米纤维制造的高端防护口罩受到了中国消费者的青睐。在中国和全球范围内，纳米纤维技术也得到了更多关注。

(责编：曹欣悦、刘洁妍)