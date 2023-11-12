刚刚闭幕的第六届中国国际进口博览会再次释放出中国坚定推进高水平开放的积极信号，有效促进了国际经贸交流合作的复苏与发展。作为连续六届参加进博会的“老朋友”，意大利国家馆此次带来“未来是一种理念——意大利制造”主题展览，携九大领域代表作品精彩亮相，倾情呈现意式匠心之作。此外，还有70多家意企分布在各个场馆，全方位展示意大利在工业设计、机械制造、时尚美食、家居生活、绿色环保等领域的优质产品和创新理念。

意大利众议员艾丽卡·马泽蒂女士在接受本报记者采访时表示，积极参与进博会展现了意大利开拓中国市场的强烈愿望，“意中两国可以偕行致远，而意大利企业正是实现这一目标的有力推动力量”。

意大利一向重视中国市场，曾多次担任进博会、消博会等重要国际展会的主宾国。许多工艺精湛、设计新颖的意大利产品，通过积极赴华参展参会被中国消费者熟知和喜爱。马泽蒂认为，进博会等大型展会成功举办，体现了中国作为世界一流市场的实力。意大利企业则凭借出色的天赋、直觉和创造力，敏锐地抓住了机遇。马泽蒂注意到意大利产品在进博会上广受欢迎，随着中国消费需求的不断升级，她期待进博会等平台能够为意企带来新的商机，推动更多优质“意大利制造”进入中国市场。

中意两国互为重要贸易伙伴，经贸往来长期保持良好势头。过去5年，中意贸易额从500亿美元增长至近800亿美元，意大利对华出口增长约30%，双方在高端制造、清洁能源、航空航天、冰雪产业、第三方市场等领域拥有广阔合作空间。马泽蒂平时重点关注基建、能源、公共工程和招标等经济议题，她在谈及意中经贸合作前景时表示，2022年意大利对华投资额达到150亿欧元，出口额突破160亿欧元，取得了可喜成绩。中国正日益成为高端精密制造业的标杆和可再生能源领域的领导者，希望意中两国能够以人、环境和生物多样性为中心，进一步加强绿色经济合作。

作为两大文明古国，中意友好交往源远流长，从政府到民间，双方各领域交流合作硕果累累。2024年是中意全面战略伙伴关系建立20周年，也是马可·波罗逝世700周年，这将成为两国巩固和发展双边关系的又一重要契机。马泽蒂表示，意中两国之间的交往关系已经存在很长时间，并且注定会继续下去。作为东西方文化的典范，双方可以找到很多共鸣。双方应该共同努力，在继承和发扬悠久传统的基础上，进一步深化在经贸、科技、文化、环保和生物多样性等领域的互利合作，同时进行坦诚友好的政治对话。

马泽蒂还以自己所在的普拉托市为例，高度赞扬当地华人社区多年来为意大利社会经济发展作出的杰出贡献。“在最近意大利遭受严重洪灾期间，我看到普拉托、皮斯托亚、坎皮比森齐奥等地的华人社区动员起来，积极进行救援并帮助身边的每一个人，这十分令人感佩。”

马泽蒂深有感触地说：“中国近几十年的经济发展成就非凡，成功使数亿人摆脱了贫困。当前，技术、资源、能源等关键领域的重要性日益凸显，中国已经成为一个全球大国，而欧洲却在竞争中落在了后面。意大利和欧洲其他国家必须作出正确抉择，同中国进行更紧密的合作，确立清晰的良性竞争规则，在维护自身利益的同时实现共同发展。”

（本报罗马11月11日电 本报驻罗马记者 马赛）

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