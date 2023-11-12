第十届“中菲关系马尼拉论坛”在马尼拉成功举办。人民网记者 樊帆摄

人民网马尼拉11月11日电 （记者樊帆）11月10日，中国驻菲律宾使馆和菲律宾中国了解协会 （下称菲中了）在马尼拉联合举办第十届“中菲关系马尼拉论坛”。此次论坛主题为“分享中菲减贫经验，探索两国减贫合作路径”。菲前总统、菲中了名誉主席阿罗约发表视频致辞，中国驻菲大使黄溪连致开幕辞，菲总统减贫顾问嘉顿、菲国家减贫委员会首席召集人桑托斯三世分别致辞，福建省外办主任黎林作主旨演讲，菲中了会长本尼迪克托致闭幕辞。菲减贫相关非政府组织、市镇议员、媒体智库、高校师生、华社侨领、中资企业代表和驻菲使馆外交官等逾300人出席。

菲律宾前总统阿罗约通过视频发表致辞。人民网记者 樊帆摄

菲律宾前总统阿罗约通过视频发表致辞表示，过去40多年来，中国取得了无以伦比的减贫成果，创造了让近8亿人脱贫的经济奇迹，被世界银行称赞为“人类历史上伟大成就”。在中国共产党的坚强领导下，坚持创新和不懈努力，加上与全球化、自由企业制度及技术相结合，是中国减贫成功的关键所在。中国提出共建“一带一路”倡议，将有力深化菲中减贫合作，促进菲减贫事业发展。

黄溪连大使在致辞中表示，贫困问题是当今世界面临的最大挑战之一，消除贫困是人类的共同理想。中国共产党和中国政府始终把让人民过上好日子作为奋斗目标，组织实施了人类历史上规模空前、力度最大、惠及人口最多的脱贫攻坚战，消除了困扰中国几千年的绝对贫困现象，提前10年实现联合国2030年可持续发展议程减贫目标。

黄大使强调，菲律宾本届政府设定了将贫困率降至9%的宏伟目标。中菲同为发展中国家，都面临消除贫困、加快发展的相似任务。希望大家以此次论坛为契机，加强减贫经验交流合作，探讨中菲减贫合作路径，为加快两国疫后复苏、增进民众福祉作出新的贡献。

菲总统减贫顾问嘉顿表示，通过研读《脱贫：中国为什么能》等书籍，了解到中国采取了行之有效的“减贫三步走”战略，成功解决了温饱问题并全面建成小康社会，正朝着实现共同富裕的目标迈进。菲应借鉴中国减贫和发展道路，大力推动电力、供水、通讯等基础设施建设，积极推进工业化进程，为民众创造更多就业机会，努力实现菲减贫目标。

菲国家减贫委员会首席召集人桑托斯三世表示，中国取得举世瞩目的减贫成就，值得菲等发展中国家效仿。菲方愿学习中国减贫经验，深化农业农村、工业化、城乡发展、基层赋能和社会减贫等领域交流合作，助力实现菲本届政府将贫困率降至个位数的减贫目标。

福建省外办主任黎林介绍中国减贫成就和扶贫经验，福建省宁德市开展了造福工程易地扶贫搬迁、山海协作、闽宁协作、下派驻村干部等重要实践，成为中国共产党和中国政府带领人民脱贫攻坚、清除绝对贫困、开启中国式现代化新征程的一个生动缩影。福建省愿与菲方深化减贫经验交流合作，加强菌草等减贫国际合作，助力菲减贫事业发展。

论坛研讨环节探索减贫合作路径。人民网记者 樊帆摄

论坛期间配套举行“‘摆脱贫困之路’——宁德扶贫开发图片展”。人民网记者 樊帆摄

在研讨环节，黎林主任、宁德市代表郑延就和菲非政府组织“亚洲综合研究与对话”代表、土地改革部前助理部长拉那、智库机构“亚太进步之路”创始人埃隆互动发言，强调中国减贫成功的关键在于中国共产党的坚强领导，坚持以人民为中心的发展道路，坚持发展优先，完善法律法规并保持政策稳定性。菲应学习借鉴中国的减贫经验，走出一条符合菲国情的减贫和经济发展道路。与会嘉宾并就福建减贫实践对菲借鉴意义、扶贫项目成功基本要素、民营企业助力扶贫等问题回答了线上线下观众提问。

论坛期间配套举行“‘摆脱贫困之路’——宁德扶贫开发图片展”，通过具体鲜活的案例回望闽东三十年脱贫之路，讲述逐梦山海的宁德故事。

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