新华社纽约11月11日电 专访：我对美中关系的未来有信心——访美国中美研究中心特聘研究员西蒙

新华社记者施春 杨士龙

“尽管美中关系遇到了一些绊脚石，但我对未来有信心。”美国中美研究中心特聘研究员丹尼斯·西蒙日前在接受新华社记者采访时说。

西蒙高度关注即将在美国旧金山举行的中美元首会晤。他表示，美中两国要找到稳定双边关系的方法，“必须进一步明确我们走哪条路、要去哪里，以及如何逐步建立长期、可行的双边关系”。其次，美中应采取措施建立互信，使双方能够合作应对两国以及全球面临的诸多重要挑战。

西蒙说，美中双边关系近来呈现良性发展势头，释放出一些积极信号，高层互动和民间交往逐渐增加。

1973年9月，费城交响乐团首次访华，成为新中国成立后第一个访华的美国乐团。本月10日，“跨越半个世纪的友谊”——纪念费城交响乐团访华50周年音乐会在北京举行。西蒙说，这是一件非常好的事情。

“美中两国人文交往的密切程度超乎想象，美中在教育、科研、文化和艺术领域的交往是两国关系的重要组成部分。”他说，长期以来，人文交往已经成为将两国粘合在一起的重要因素。

西蒙曾任北卡罗来纳大学教堂山分校教授，从事国际商务和科技领域的研究。谈到中美经贸和科技关系时，西蒙说，美方应放弃目前限制对华投资和中国对美投资的错误政策，美中科技合作协定最近延期，但未全面续签，希望能够续签协定，并且在内容上进一步丰富充实，更好有助于双边合作。

1981年首次到访中国后，西蒙曾长期在中国学习、研究和工作。他表示，现在的中国不仅是外商投资目的地，也是亚太其他国家和地区重要的投资资金来源地，中国的发展对于亚太地区经济繁荣至关重要。

“如果你看看亚太地区的经济发展，就会发现这简直就是一个奇迹，而这个奇迹的核心在于中国。”他说。

西蒙高度评价中国提出的共建“一带一路”倡议对亚太地区发展的积极作用。他认为，这一倡议以互利共赢为目标，助力共建国家进一步参与和融入全球经济。共建“一带一路”涉及互联互通、绿色发展、数字经济等广泛领域，着眼于共建国家实现长期可持续发展，促进地区繁荣。

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