11月12日是东京审判闭庭75周年纪念日。11日，我国学者重新翻译的《远东国际军事法庭判决书》在上海首发。

11日，新版《远东国际军事法庭判决书》译者、上海市外文学会原会长、浙江越秀外国语学院校长叶兴国在首发座谈会上展示新书。新华社记者吴宇 摄

“中国作为遭受日本侵略和暴行时间最长、受害程度最深的国家之一，理应担当起维护东京审判历史意义的使命。”新版《远东国际军事法庭判决书》译者、上海市外文学会原会长、浙江越秀外国语学院校长叶兴国教授在首发座谈会上表示。

据上海交通大学战争审判与世界和平研究院首席专家程兆奇教授介绍，《远东国际军事法庭判决书》最早的中译本出版于1953年，为节译本，约40.5万字。2015年，又出版了补译本，约44.9万字。受时代局限以及相关资料和工具欠缺的影响，节译本和补译本难免存在一些瑕疵和可商榷之处。新版《远东国际军事法庭判决书》根据判决书英文原件的影印本重新翻译，并参考了节译本、补译本和相关日文版的判决书，全书约56万字，为中文世界了解和研究东京审判提供了重要工具。

叶兴国表示，在远东国际军事法庭对日本甲级战犯作出正义判决75周年之际，首发重新翻译的《远东国际军事法庭判决书》，不仅希望其有助于学界更加清晰、准确地研究相关历史，更希望有助于广大读者特别是年轻一代更好地了解日本侵略包括中国在内的亚洲国家的历史真相。

上海交通大学出版社党委书记兼董事长钱天东认为，从《远东国际军事法庭判决书》的节译本、补译本到重译新版，“每一次更新和完善都是我国历史研究和出版工作新的进步。翻译的精益求精，就是为了人们更加准确地了解历史。”

新版《远东国际军事法庭判决书》由上海交通大学出版社出版。东京审判中国法官梅汝璈之女、法学博士梅小侃担任此书审校。（记者吴宇）

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