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首届沙特-非洲峰会呼吁尽快实现加沙停火

2023年11月12日09:17 | 来源：新华网
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新华社利雅得11月11日电（记者胡冠 王海洲）首届沙特阿拉伯-非洲峰会10日在沙特首都利雅得举行。会议强调必须停止以色列在巴勒斯坦加沙地带的军事行动，同时根据国际法和国际人道主义法保护平民。

这是11月10日在沙特首都利雅得拍摄的首届沙特阿拉伯-非洲峰会现场。新华社发（沙特通讯社供图）

这是11月10日在沙特首都利雅得拍摄的首届沙特阿拉伯-非洲峰会现场。新华社发（沙特通讯社供图）

据沙特媒体报道，与会各方在峰会闭幕时发表《利雅得宣言》，要求结束“以色列的占领”，确保国际组织在加沙地带正常开展工作。

峰会还就加强沙特与非洲国家在政治、经济、安全、反恐等领域的合作进行了讨论。沙特宣布启动萨勒曼国王非洲发展倡议，将于十年内在非洲实施总额超过10亿美元的发展项目和计划。

11月10日，在沙特首都利雅得，沙特阿拉伯王储兼首相穆罕默德·本·萨勒曼在首届沙特阿拉伯-非洲峰会上讲话。新华社发（沙特通讯社供图）

11月10日，在沙特首都利雅得，沙特阿拉伯王储兼首相穆罕默德·本·萨勒曼在首届沙特阿拉伯-非洲峰会上讲话。新华社发（沙特通讯社供图）

来自埃塞俄比亚、尼日利亚、毛里塔尼亚、博茨瓦纳、乍得等多个非洲国家的元首、政府首脑、高级别代表等参加会议。

11月10日，在沙特首都利雅得，非洲联盟轮值主席、科摩罗总统阿苏马尼在首届沙特阿拉伯-非洲峰会上讲话。新华社发（沙特通讯社供图）

11月10日，在沙特首都利雅得，非洲联盟轮值主席、科摩罗总统阿苏马尼在首届沙特阿拉伯-非洲峰会上讲话。新华社发（沙特通讯社供图）

(责编：曹欣悦、刘洁妍)

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