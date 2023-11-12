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阿拉伯-伊斯兰国家领导人特别峰会要求打破对加沙地带的围困

2023年11月12日06:59 | 来源：新华网
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　　新华社利雅得11月11日电（记者胡冠 王海洲）阿拉伯-伊斯兰国家领导人联合特别峰会11日在沙特阿拉伯首都利雅得举行。会议要求打破对加沙地带的围困并立即向该地运送包括燃料在内的人道救援物资。

　　与会各方在当天峰会闭幕时发表声明，呼吁国际刑事法庭调查以色列在加沙地带的违法行为，谴责以色列强迫巴勒斯坦人迁移的企图，要求联合国安理会通过有约束力的决议以制止以色列对加沙地带的攻击。

　　声明还呼吁禁止化学武器组织调查“以色列在加沙地带使用违禁武器”的情况，并要求所有国家停止向以色列出口武器弹药。

　　沙特外交部在会前发表的一份声明中说，各方决定举行“联合特别峰会”，而非分别举行“阿拉伯国家领导人峰会”和“伊斯兰国家领导人峰会”，这表明各国领导人认识到应就加沙地带局势提出统一立场，以表达阿拉伯国家和伊斯兰国家的共同意愿，阻止事态进一步扩大。

　　沙特、巴勒斯坦、叙利亚、卡塔尔、埃及、土耳其等多国元首参加了当天的特别峰会。伊朗总统莱希也与会，这是2012年以来伊朗总统首次访问沙特。

(责编：袁勃、赵欣悦)

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