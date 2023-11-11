新华社亚的斯亚贝巴11月11日电（记者汪平）中国援建的非洲疾病预防控制中心实验室10日在埃塞俄比亚首都亚的斯亚贝巴举行揭牌仪式。来自非洲联盟（非盟）、非洲疾控中心、中国驻非盟使团以及来访的中国疾病预防控制中心的代表共同出席。

非洲疾控中心主任让·卡塞亚在仪式上赞扬中国政府支持非洲实现新的公共卫生秩序和架构，可以预防、发现和应对任何类型的公共卫生威胁。

根据非洲疾控中心提供的数据，只有不到5%的非洲实验室具备在本国诊断重点疾病、适当运送标本和遵守国际标准的能力。非洲疾控中心表示，该实验室的正式启用将帮助非盟成员国改进疾病诊断、监测和疫情应对能力。

中国驻非盟使团团长胡长春说，今年年初，非洲疾控中心总部一期项目落成，如今实验室揭牌，这些将揭开非洲公共卫生事业的新篇章，为中非卫生合作注入新的动力。

中国国家疾病预防控制局副局长、中国疾控中心主任沈洪兵表示，中国政府一直高度重视中非合作。中国疾控中心一直致力于促进中国与非洲国家在公共卫生领域的技术交流与合作。

沈洪兵说，自2017年以来，中国疾控中心已向非洲疾控中心派遣了数名专家，以支持其在传染病监测、实验室建设等方面的工作。

非洲疾控中心总部项目是2018年中非合作论坛北京峰会上宣布的对非合作旗舰项目。

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