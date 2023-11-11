新华社北京11月11日电 题：奏响中美人文交流新的乐章——习近平主席复信费城交响乐团总裁兼首席执行官马思艺引发两国友好人士热烈共鸣

新华社记者

“得知费城交响乐团11月第13次来华并与中方合作举办系列演出交流活动，纪念1973年首次访华，续写与中国人民之间跨越半个世纪的音乐友谊，我感到由衷的高兴。”

近日，国家主席习近平复信费城交响乐团总裁兼首席执行官马思艺，勉励费城交响乐团和包括中美在内的世界各国艺术家一道，坚持文明平等、互鉴、对话、包容，密切交流合作，促进艺术繁荣，为中美人文交流和各国人民友好再续新篇。

习近平主席的复信引发中美艺术家等两国各界友好人士的热烈共鸣。大家纷纷表示，复信充分体现了习近平主席对深化中美两国人文交流的高度重视，他们愿发挥桥梁和纽带作用，为中美文化交流和民心相通贡献力量。

1973年9月，费城交响乐团首次访华，成为新中国成立后第一个访华的美国乐团。50年来，乐团作为活跃在中美两国间的“文化使者”，为促进中美关系发展发挥了积极作用。

近日，费城交响乐团总裁兼首席执行官马思艺致信习近平主席，回顾该团与中国的交往历史，介绍今年11月来华举办纪念乐团首次访华50周年演出交流活动的情况。

“没想到这么快就收到了习近平主席的复信。”马思艺说，收到复信，自己感到非常荣幸。他对复信中“音乐跨越国界，文化架起桥梁”这一表述深感认同：“音乐是一种强大的力量，它可以将不同文化背景的人们团结起来、促进对话。习近平主席的复信对我们来说是巨大的鼓舞，我们会将这份使命继续下去，促进文化交流互鉴。”

费城交响乐团小提琴手达维德·布思是50年前那场中美文化交流“破冰之旅”的亲历者。此后50年间，他参与了乐团的每一次来华演出。他很高兴看到，50年前种下的友好种子，如今已长成参天大树。

布思认为，习近平主席的复信展现了对美中人文交流的重视。“此次我们与中国艺术家共同演奏蕴含中国历史文化的音乐。正是通过这样的交流，音乐得以生生不息，这样的合作也是我们乐团与中国关系的生动体现。”

10日晚，费城交响乐团的10余位艺术家和中国交响乐团及多国歌唱家在北京国家大剧院举行题为“跨越半个世纪的友谊”音乐会，“唐诗的回响”音乐会选段悠扬婉转，贝多芬《C小调第五交响曲》波澜壮阔……

演出结束，中国交响乐团交响乐队副首席刘志勇非常激动：“习近平主席的复信表达了对拓展中美全方位文化交流合作的殷切期许，这也是对广大文艺工作者的认可与激励。”

刘志勇10多年前曾随中国交响乐团赴美，并在两个月内为当地观众献上一系列精彩演出。音乐会结束后观众们起立欢呼的场景，给他留下了深刻印象。“我们期待同更多像费城交响乐团这样的顶尖乐团交流合作，为中美两国人民献上更多优秀的艺术作品。”

费城交响乐团指挥特里斯坦·雷斯-谢尔曼对来华演出感到非常兴奋。这是他第一次来到中国，临行前他特意学起了中文，还给自己取了中文名“阙思腾”，并学会了用中文做简单的自我介绍。“中国人民非常热情，我非常期待在这里多走走、多看看。”

从“鼓岭之友”故地重游，到第五届中美友城大会成功举办，从美国飞虎队老兵及后代来华参访，到这次费城交响乐团纪念演出……最近一段时间，中美举行了一系列民间交往活动，为两国关系增添了正能量。

“中美关系基础在民间，希望在人民，未来在青年，活力在地方。”中国人民对外友好协会美大部主任沈昕说，“我们将认真落实习近平主席复信精神，从民间、地方、青年等不同层面积极规划下一阶段工作，为中美关系发展注入更多的活力和暖意。”

10日晚，中方发布了习近平主席将赴美国举行中美元首会晤、同时出席亚太经合组织第三十次领导人非正式会议的消息。中国国际问题研究院美国研究所副所长张腾军表示：“一系列民间交流互动为即将举行的中美元首会晤营造了良好的氛围，期待中美元首会晤取得积极成果，为世界注入更多确定性和正能量。”

接下来，费城交响乐团还将赴天津、苏州、上海等地演出。马思艺表示，他计划明年携乐团全体成员再来华演出，继续以音乐为媒介，为两国民间友好贡献力量。（记者郑明达、冯歆然、杨淑君、邵艺博）

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