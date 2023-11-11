新华社耶路撒冷11月11日电（记者吕迎旭 王卓伦）连日来，随着以色列国防军攻入加沙城中心地带，以军与巴勒斯坦伊斯兰抵抗运动（哈马斯）在加沙地带的冲突迎来一个新阶段。分析人士指出，哈马斯将借助遍布加沙地带的地下网络与以军展开“地道战”。

围绕加沙地带局势最新发展，特别是冲突双方近期围绕地道攻防，以下三个问题值得关注：加沙地带地道基本情况怎样？以军可能采取哪些应对措施？以色列方面会否在不惜一切代价击败哈马斯后全面接管加沙地带？

地下的世界

加沙地带地面之下密布迷宫般的地道。路透社报道，哈马斯据信已在地道中储备大量武器、粮食和物资，准备与以军在加沙地带展开持久战。以色列方面则将摧毁包括地下网络在内的哈马斯基础设施列入现阶段以军行动目标。

两年前，哈马斯曾对媒体宣称其在加沙地带拥有一个由1300条地道组成、总长度超过500公里的“地下交通网”。按照以色列媒体说法，“加沙地铁”系统四通八达，不仅有用于快速移动的主地道和支地道，还有用于连接地中海的专门地道，有的地道可通行摩托车，有的地道则可供船只出入。

以色列媒体估算，地道挖掘成本约为每米200至300美元，整个地道系统总挖掘成本约为1.5亿美元。

以色列巴尔伊兰大学地貌和地质学家乔尔·罗斯金表示，加沙地带的地道分为三种类型：10米深的浅地道，这种地道与火箭发射井相连，便于武装人员发动地面攻击；深度为20至30米的地道，是人员主要活动区域，也是弹药和后勤装备储备地；75米深的地道则是哈马斯指挥中心的所在地。

武器的选择

军事人士分析，哈马斯可借助加沙地带地道冲抵其对以军在军事和情报方面的劣势，给以军军事行动增加难度。以军目前主要使用重型工程设备清理地面障碍以及动用探测设备发现地道。而选择何种武器来有效摧毁地道，进而对哈马斯实施致命打击成为当前摆在以军面前的重要问题。

以色列媒体列出了两种武器选项：一是以色列军工企业埃尔比特公司生产的一种多用途炸弹，这种炸弹重250公斤，穿透深度可达30米甚至更深，攻击精度较高；二是一款隧道战机器人，可将隧道深处图像传输给总部，并实施探测和引发炸药爆炸。目前，上述两种武器均已在实战中投入使用。

被社交媒体广泛报道的一种武器是“海绵炸弹”。据英国《每日电讯报》报道，这种被以色列国防军掌握的特殊化学装置可在投入地道后，迅速膨胀为一大块海绵状物体并硬化，进而将地道口完全封死。以军可以使用“海绵炸弹”将地道堵住，防止藏匿其中的武装人员逃脱。

难测的未来

以色列政府官员多次表示，此次加沙地带军事行动的目标只有两个：消灭哈马斯以及解救被哈马斯扣押的二百余名人质。然而，以方官员并未明确表明，在不惜一切代价实现上述目标后，以方将如何安排加沙地带事务。梳理近期以色列、美国以及巴勒斯坦方面表态，主要有如下两种可能：

第一，以色列不会重新占领加沙地带，但会实施“全面安全控制”。以色列总理本雅明·内塔尼亚胡10日表示，以色列将在消灭哈马斯后“全面安全控制”加沙地带，包括彻底取缔巴勒斯坦武装组织，而不会将加沙地带安全控制权“交给外部势力”。

第二，哈马斯不会重新控制加沙地带，但巴民族权力机构接手也难。尽管美国政府明确支持巴民族权力机构接管加沙地带，但巴总统马哈茂德·阿巴斯强调，只有找到解决巴以冲突的“全面政治解决方案”，民族权力机构才会考虑在加沙地带重新掌权。

2007年，巴勒斯坦解放组织主流派别巴民族解放运动（法塔赫）与哈马斯爆发冲突，哈马斯夺取加沙地带控制权，阿巴斯领导的巴民族权力机构实际控制约旦河西岸地区。对于加沙地带前景，巴民族机构强调绝不会“搭乘以色列战车”重返加沙地带。

分析人士认为，加沙地带或在以色列实现其此次军事行动目标后迎来一个动荡不安且时限难定的“过渡期”，而只要以色列还控制着加沙地带的安全事务，包括美国政府在内的各相关方就难以说服巴勒斯坦民族权力机构恢复对加沙地带的民事控制。

“没有人愿意进来——这就是我们面临的情况。”以色列前外交部长齐皮·利夫尼说。

(责编：崔译戈、崔越)