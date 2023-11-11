新华社北京11月11日电 黎巴嫩真主党10日说，其7名武装人员遭以色列国防军袭击身亡。以军表示，袭击真主党目标前，以军遭遇无人机等袭击。

据法新社报道，黎巴嫩真主党在一份声明中说，7名武装人员被打死。声明没有说明具体时间。

同一天，黎巴嫩国家通讯社报道，一枚以军炮弹落入黎边境一座村庄的医院院内，但没有爆炸。报道说，以军对几个黎巴嫩边境村庄进行了炮击，包括迈斯杰贝勒村，一家村民从被击中的家中撤离。在胡拉村，以色列袭击导致一名黎巴嫩男子受轻伤。

以色列国防军发言人丹尼尔·哈加里10日说，以方正在“对北部进行广泛打击”，以回应三架无人机的“入侵”。

其中，一架从黎巴嫩飞入以色列领空的飞行器坠落，“造成一名士兵严重受伤，另一名士兵受轻伤”。以军说，在袭击真主党目标之前，还有三名以色列士兵在与黎巴嫩接壤地区被一枚反坦克导弹击中，“伤势严重”。

另外，以方10日早些时候说，以军袭击了叙利亚境内的一个组织，但没有透露该组织的名字，称该组织是一天前以色列南部一所学校遭遇无人机坠毁事件的“幕后黑手”。

总部设在英国的“叙利亚人权观察组织”说，以色列在叙利亚的袭击目标是真主党的据点。此外，该组织还说，以色列8日空袭了叙利亚首都大马士革附近属于真主党的据点，造成三名武装人员死亡。

新一轮巴以冲突上月7日爆发以来，黎巴嫩真主党声援并策应巴勒斯坦伊斯兰抵抗运动（哈马斯），其军事组织多次打击以军阵地，以军还以空袭和炮击。据法新社报道，黎以边境眼下每天都发生交火。真主党在发布的几份声明中称，对毗邻黎巴嫩的以色列北部发动了袭击，包括三次无人机袭击，其中一次无人机袭击针对以色列军营。

根据法新社统计，巴以新一轮冲突爆发以来，黎巴嫩境内已有至少90人死亡，其中大多数是真主党武装人员。以色列方面有6名士兵和2名平民身亡。（刘曦）

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