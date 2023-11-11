人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>国际

黎巴嫩真主党称7名成员遭以军袭击身亡

2023年11月11日15:27 | 来源：新华网
小字号

　　新华社北京11月11日电 黎巴嫩真主党10日说，其7名武装人员遭以色列国防军袭击身亡。以军表示，袭击真主党目标前，以军遭遇无人机等袭击。

　　据法新社报道，黎巴嫩真主党在一份声明中说，7名武装人员被打死。声明没有说明具体时间。

　　同一天，黎巴嫩国家通讯社报道，一枚以军炮弹落入黎边境一座村庄的医院院内，但没有爆炸。报道说，以军对几个黎巴嫩边境村庄进行了炮击，包括迈斯杰贝勒村，一家村民从被击中的家中撤离。在胡拉村，以色列袭击导致一名黎巴嫩男子受轻伤。

　　以色列国防军发言人丹尼尔·哈加里10日说，以方正在“对北部进行广泛打击”，以回应三架无人机的“入侵”。

　　其中，一架从黎巴嫩飞入以色列领空的飞行器坠落，“造成一名士兵严重受伤，另一名士兵受轻伤”。以军说，在袭击真主党目标之前，还有三名以色列士兵在与黎巴嫩接壤地区被一枚反坦克导弹击中，“伤势严重”。

　　另外，以方10日早些时候说，以军袭击了叙利亚境内的一个组织，但没有透露该组织的名字，称该组织是一天前以色列南部一所学校遭遇无人机坠毁事件的“幕后黑手”。

　　总部设在英国的“叙利亚人权观察组织”说，以色列在叙利亚的袭击目标是真主党的据点。此外，该组织还说，以色列8日空袭了叙利亚首都大马士革附近属于真主党的据点，造成三名武装人员死亡。

　　新一轮巴以冲突上月7日爆发以来，黎巴嫩真主党声援并策应巴勒斯坦伊斯兰抵抗运动（哈马斯），其军事组织多次打击以军阵地，以军还以空袭和炮击。据法新社报道，黎以边境眼下每天都发生交火。真主党在发布的几份声明中称，对毗邻黎巴嫩的以色列北部发动了袭击，包括三次无人机袭击，其中一次无人机袭击针对以色列军营。

　　根据法新社统计，巴以新一轮冲突爆发以来，黎巴嫩境内已有至少90人死亡，其中大多数是真主党武装人员。以色列方面有6名士兵和2名平民身亡。（刘曦）

(责编：崔译戈、崔越)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2023 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部