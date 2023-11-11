新华社北京11月11日电 综述：让中国大市场成为世界大机遇——进博会打造全球共享的国际公共产品

新华社记者王松宇

第六届中国国际进口博览会10日于国家会展中心（上海）落幕。本届进博会按年计意向成交创新高。全球超3400家企业参展，展商数量和展览面积均创历史新高；世界500强和行业龙头企业参展数量289家，超过历届水平。作为世界上首个以进口为主题的国家级展会，进博会国际采购、投资促进、人文交流、开放合作四大平台作用不断凸显，成为中国向世界提供的又一全球共享的国际公共产品，在维护全球产业链供应链稳定和促进全球开放合作方面发挥着不可替代的突出作用。

六年来，尽管外部环境复杂多变，进博会的“朋友圈”却不断扩大，功能不断拓展，人气越来越旺。伴随着中国发展的坚定步伐，中国对外开放的大门越开越大，进博会越办越好，有力推动世界分享中国大市场、共享中国新机遇。

全球产业链供应链的稳定器

“根据这几年的观察，我发现进博会越办越好，已成为世界上所有希望与中国做生意的企业越来越重视的一个平台。”贝宁驻华大使西蒙·阿多韦兰德这样描述自己参观进博会的心得。

中国拥有全球最完整、规模最大的工业体系和完善配套能力。纵观历届进博会，新产品、新技术和新服务不断亮相，带动上下游供应链产业链聚集，为众多行业在全球范围、供应链全领域推动要素重组和再优化提供了宝贵机会。

新冠疫情以来，单边主义、保护主义抬头，全球产业链供应链循环受阻，进博会经受住考验如期举办，为维护全球产业链供应链稳定提供有力支持。

俄罗斯出口中心总经理韦罗妮卡·尼基申娜认为，在一些国家大行贸易保护主义之时，中国通过举办进博会、“一带一路”国际合作高峰论坛等，与世界共享中国市场，以开放促进互利共赢，体现了中国开放包容、普惠平衡、互利共赢的国际合作理念与立场。

六年来，美国参展商在展馆面积、企业数量等方面，均居进博会参展国前列。今年，美国政府首次以官方名义参加进博会并设立国家级展馆聚焦农食主题。美国农业部代理副部长帮办哈费迈斯特对记者感叹中国市场“潜力巨大、非常重要！”。美国驻华大使伯恩斯在开馆时表示，美中经贸合作十分重要，美国不寻求与中国“脱钩”。

国内产业链不断升级，国际产业链中“中国元素”可见度也越来越高。自首届进博会以来，参展外资企业陆续扎根中国本土，开设产品线和销售门店。今年，进博会组织300多家展商走进中国各地市场，进一步发掘投资机会，对接各方需求。进博会营造的便利投资营商氛围，为全球产业链供应链在不确定的外部环境下重新赋能。

塞尔维亚总理布尔纳比奇5日在第六届中国国际进口博览会暨虹桥国际经济论坛开幕式上致辞说，塞尔维亚是率先认识到进博会重要性的国家之一，年年参会。通过这一渠道，塞尔维亚吸引了大量中国投资者。从2018年到2022年，两国间贸易额大幅增长，塞尔维亚对华出口增加12.7%。

开放合作的助推器

2018年，在首届进博会开幕式上，时任国际货币基金组织总裁拉加德以桥为喻，从进博会联想到中国搭建的“三座桥”：“通往世界之桥”“通往繁荣之桥”“通往未来之桥”。

一方搭台，全球共享。联合国贸易和发展会议秘书长蕾韦卡·格林斯潘在本届中国国际进口博览会暨虹桥国际经济论坛开幕式上致辞说：“中国正用实际行动证明开放不仅是消除贸易壁垒、促进投资，还在于以开放心态接受新想法，推动人文交流。”

西班牙经济学家胡里奥·塞瓦略斯认为，中国以进博会为窗口，传达着坚持扩大对外开放、与世界加强经贸关系的意愿，体现其对多边主义和国际合作的承诺。

古巴总理马雷罗表示，进博会的举办有助于国际社会以更有新意和有效的方式推动全球经济复苏和世界贸易发展。中国向其他国家提供援助，并通过一系列国际倡议，以包容的方式与国际社会分享自身发展成果，尤其注重与发展中国家分享。

“进博会是目前全球独一无二的展会。”阿根廷亚太商会首席执行官马丁·洛·科科感慨道，世界上几乎每个国家都会举办国际性展会来推介和销售本国的产品，而“中国每年都在用心举办一个让全球供货商卖产品的展会”。

在美国伊利诺伊理工大学经济学教授哈伊里·图尔克看来，进博会有助于推动世界经济更加开放，为全球经贸往来开创更多渠道。他说，在一些国家推行贸易限制、地缘冲突加剧、世界经济不确定性增加的背景下，举办进博会更彰显中国致力于开放的难能可贵。

(责编：崔译戈、崔越)