新华社万象11月11日电（记者马淮钊 赵旭）老挝国立大学孔子学院日前举办“孔子学院日”活动暨老挝国立大学孔子学院成立13周年庆典。

中国驻老挝大使馆参赞梁大宗在致辞中表示，老挝国立大学孔子学院是中老人文交流的重要项目，十余年来为老挝培养了大量本土中文人才，逐渐成为两国人民之间的语言之桥、文化之桥、友谊之桥。中方愿同老方一道，推动中老命运共同体建设不断迈上新台阶，更好造福两国和两国人民。

老挝教育体育部副部长蓬马哈赛表示，老挝国立大学孔子学院已经成为增进两国人民友谊、文化交流和民心相通的桥梁，帮助满足在老中国企业以及老中铁路、老中高速公路等重大项目对中文人才的需求。老方愿同中方协作，培养更多通晓老中语言文化的人才，为推进老中命运共同体建设作出更大贡献。

“孔子学院日”活动期间举办了中文教材展以及书法、茶艺、中国画等文化体验活动，吸引众多师生观赏体验。

老挝国立大学孔子学院于2010年揭牌运行。据老挝国立大学孔子学院中方院长罗明介绍，老挝国立大学孔子学院成立13年来累计培训老挝学员5万余人，并于2021年开设中文师范本科专业。

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