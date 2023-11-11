人民网北京11月11日电 （记者李欣怡）日前，RCEP产业合作委员会第四次会议召开。RCEP产业合作委员会主席许宁宁在致辞中表示，《区域全面经济伙伴关系协定》（RCEP）协定生效实施近两年来的实践证明，作为区域经济一体化的RCEP实施有益于区域国家经济及全球经济发展。

柬埔寨商业部副部长刘巧凌、中国商务部亚洲司原司长吕克俭以及马来西亚、新加坡、柬埔寨、印尼、韩国、文莱、中国等国商协会领导人在交流中均表示，当前，在全球经济中，区域经济合作的地位越来越重要和突出，RCEP实施正在体现越来越多的区域发展红利，各有关方应着力抓住RCEP区域开放带来的新机遇。

RCEP有关国家行业商协会的领导人、企业家代表、有关国家政府部门领导人60多人出席了会议。经与会代表交流达成了如下《会议共识》：

一、RCEP生效实施近两年来，对密切区域包括产业合作在内的经济合作正在发挥越来越积极的作用。当前日益严峻的国际及地区政经形势，对RCEP国家工商界强化互利合作提出了迫切要求，唯有强化合作，方能增加地区稳定的确定性，有效开发区域经济增长潜力，应对挑战。

二、东盟在RCEP建设中具有主导地位，建议尽快牵头RCEP各国完善RCEP建设的有关工作机制，以更大发挥RCEP的积极作用。RCEP工商界可借助东盟与其对话伙伴正在实施的增进经济合作的共识，发展与RCEP区域外部又是东盟对话伙伴的工商界经贸合作，吸引后者投资RCEP区域，分享区域开放红利。

三、当前深化RCEP区域产业合作的着力点应是各方“率先减免关税的产品+关切度高的领域+互补性强的行业”，就此推进合作易于实现“早期收获”。工商界应结合当前各国经济发展关切、RCEP国家政府之间对接发展规划方面达成的共识、合作动向，着力推进开发经贸互补性。

四、政府主管部门应充分发挥行业商协会在RCEP产业合作中的作用。行业商协会是执行RCEP协定的直接利益攸关方。RCEP实施带来供应链产业链的新组合，而各国行业商协会掌握本国行业情况和上下游产业配套情况。建议政府主管部门应进一步调动本国行业商协会参与RCEP建设的积极性、创造性。

五、RCEP实施的最重要和直接的目的是促进企业在开放中合作、在合作中发展，从而实现区域及其国家经济增长。RCEP规则为企业合作发展构建了有利条件，当前关键是企业应利用好这一有利条件而采取经营行动。企业应抓住区域开放的制度创新带来的商机实施创新经营，以优质的产品和服务来赢得市场。

六、RCEP的达成及生效来之不易，签约各国应倍加珍惜这一重大合作并积极执行协定。建议政府主管部门应完善本国营商环境，为贸易、投资提供便利，完善自贸协定实施公共服务平台，助力产业合作区建设，加强互联互通、标准、知识产权、商品检验检疫、海关等合作。

七、应进一步加强能力建设合作，能力建设包括：用好RCEP等自贸协定的能力，开展贸易、投资合作的能力，利用数字技术和数字经济发展的能力，开发经贸互补性的能力，中小企业发展能力等，以能力提升带动合作水平的提高。应积极开展人才培训和人员交流，进一步开展RCEP实施的研讨工作、培训工作。

八、RCEP产业合作委员会成立两年多来，开展了大量促进合作的工作，牵头建立了包括农产品贸易、电气、建材等行业的有关合作委员会，这对于细化合作、推动创新务实合作具有积极作用，值得赞赏。望RCEP产业合作委员会在推进RCEP工商界合作中发挥更大作用。

(责编：崔译戈、常红)