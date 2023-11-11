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中企承建安哥拉首都新机场举办开航庆典

2023年11月11日14:40 | 来源：新华网
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　　新华社罗安达11月11日电（记者吕诚成）由中企承建的安哥拉安东尼奥·阿戈什蒂纽·内图博士国际机场10日在安首都罗安达举行开航庆典，标志着该机场货运功能正式启用。安哥拉总统洛伦索出席庆典并为新机场揭牌。

　　洛伦索对该项目承建企业及所有建设者表示感谢。他说，这一新建国际机场是安哥拉乃至非洲大陆的重要基础设施，将成为非洲和世界又一重要航空枢纽。

　　安哥拉能源和水利部长若昂·博尔热斯接受新华社记者采访时说，“一带一路”倡议为包括安哥拉在内的众多国家带来巨大益处。正是在这一合作框架下，安哥拉得以开展包括新机场、水电站在内的众多基础设施项目建设。

　　中国驻安哥拉大使馆临时代办陈凤说，新机场项目对安哥拉社会经济民生具有重大意义，既是安哥拉的重要战略项目，也是中安共建“一带一路”重点合作项目。项目建设期间，中安双方共同克服疫情等诸多挑战，为当地提供数千个就业岗位，为安方培养了一批技术人员。

　　安东尼奥·阿戈什蒂纽·内图博士国际机场位于罗安达市区东南40公里，由中国航空技术国际工程有限公司承建，设计年旅客吞吐量1500万人次、货邮吞吐量13万吨。该机场国内和国际客运功能计划于明年2月和6月启用。

(责编：崔译戈、崔越)

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