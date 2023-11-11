获奖学生与中国驻日本大使吴江浩合影留念。人民网 许可摄

人民网东京11月11日电 （许可、岳林炜）10日，2022年度国家优秀自费留学生奖学金颁奖仪式在中国驻日本大使馆举行。中国驻日本大使吴江浩为获奖学生颁发获奖证书，中国驻日本大使馆教育处公使衔参赞杜柯伟介绍在日留学生获奖情况。2022年度获奖学生代表和2019-2021年度的部分获奖学生、日方导师、评审专家及留学生代表共80余人参加了活动。

中国驻日本大使吴江浩发表致辞。人民网 许可摄

吴江浩在致辞中向全体获奖学生表示祝贺，对学生导师的悉心指导、评审专家的辛勤工作表示感谢。吴江浩指出，党和国家高度重视广大留学人员，希望同学们以获奖为契机，进一步弘扬旅日学子留学报国的光荣传统，刻苦学习钻研，早日成为具有家国情怀、胸怀天下的新时代青年，为中国式现代化和中日人文交流作出应有的贡献。

中国驻日本大使馆教育处公使衔参赞杜柯伟宣读获奖人员名单。人民网 许可摄

评审专家代表、东京理科大学教授赵新为发表致辞。人民网 许可摄

评审专家代表、东京理科大学教授赵新为表示，近几年来获奖学生的研究成果、水平一直在逐步提升，希望同学们能将日本导师身上的严谨的研究态度以及中国的勤奋精神结合起来，在学业奋进中更上一层楼。

导师代表、东京大学教授内山真伸发表致辞。人民网 许可摄

导师代表、东京大学内山真伸教授深为自己的学生获得奖学金感到骄傲和高兴，称赞中国留学生学习认真、勤奋刻苦，表示将继续开展日中学术交流合作，接受并指导更多的优秀中国留学生。

获奖学生代表、大阪大学博士生刘亚飞发表感言。人民网 许可摄

获奖学生代表、大阪大学基础医学专业博士生刘亚飞表示，感谢国家对留学人员的鼓励和关怀，今后将带着这份荣誉与责任，刻苦学习，积极参与中日学术交流合作，争取早日学以致用。

“国家优秀自费留学生奖学金”由中国政府于2003年设立，至今全球已有约1万名海外留学人员获此殊荣，其中包括在日自费留学人员约600人。

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