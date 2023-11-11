日本驻华大使垂秀夫为获得最优秀奖的赵志琳同学颁奖。人民网记者 陈建军摄

人民网北京11月11日电 （记者陈建军）11月10日下午，第19届中国人日语作文大赛颁奖典礼在北京举行。吉林大学四年级学生赵志琳凭借题为《围棋的智慧与后疫情时代的中日交流》一文获得最优秀奖“日本大使奖”，日本驻华大使垂秀夫为其颁奖。

日本驻华大使垂秀夫（右一）、日本侨报社总编辑段跃中（左一）和赵志琳同学合影留念。人民网记者 陈建军摄

赵志琳同学的这篇作文讲述了自己以日本漫画《棋魂》的中国版电视剧为契机，在社交平台上结识了日本朋友，通过围棋加深中日交流的故事。赵志琳同学认为，“真正的交流是面对面实现心灵相通”。

获得一等奖的六名同学与颁奖嘉宾合影留念。人民网记者 陈建军摄

当天，获得最优秀奖和一等奖的六名同学分别发表了日语演讲。赵志琳将于明年2月应邀访问日本一周。

据日本侨报社总编辑兼日中交流研究所所长段跃中介绍，从2005年开始举办的全中国日语作文大赛在今年迎来第19届。本届全中国日语作文大赛以在中国学习日语的中国学生为对象，在5月1日至31日期间进行作品征集，共收到来自中国28个省、自治区、直辖市的155所大学、研究生院、专科学校、高中等学校的2376篇作品。大赛吸引了约20所初中、高中及专科学校报名参赛，今年更是首次有来自中国香港地区的中学生报名参加。

据悉，包括赵志琳作品在内的三等奖以上获奖作文共计61篇，已经以《将围棋的智慧运用于中日交流》为题由日本侨报社结集出版，从11月开始在日本全国的书店发售。

(责编：崔译戈、常红)