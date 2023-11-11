人民网迪拜11月11日电 （记者管克江）“在中国共产党带领下，中国人民正走在一条实现民族复兴的正确道路上。”近日，约旦侯赛因·本·塔拉勒大学教授哈桑·达贾在接受人民网记者采访时表示，数十年来，中国在经济、社会、文化和环境等各领域取得巨大成就，彰显中国式现代化的科学与成功。

哈桑·达贾长期从事政治科学和战略研究，多次访问中国。他认为，中国式现代化道路能够成功的一个重要原因是注重全体人民共同富裕。中国采取全方位举措，努力使发展成果让全体人民共享，特别是积极支持偏远农村地区摆脱贫困，提升民众生活水平。中国在发展中坚持“人民至上”，中国共产党认真倾听人民的意见，积极回应民意，为人民创造福祉，从而赢得了广大人民的信任和支持。

约旦侯赛因·本·塔拉勒大学教授哈桑·达贾。受访者供图

哈桑·达贾表示，改革开放四十多年来，中国创造了经济长期发展和社会长期稳定的奇迹，中国人民对自身发展道路的信心更加坚定。“在致力于自身可持续发展的同时，中国不断为世界的和平与发展注入智慧和力量，提出一系列倡议和主张。”

哈桑·达贾说，中方提出的共建“一带一路”倡议旨在通过发展交通网络和基础设施等，加强共建国家之间的贸易、投资和文化等交流，成为广受欢迎的国际公共产品。20多个阿拉伯国家和阿盟已与中国签署了共建“一带一路”合作文件，希望同中国深化务实合作，抓住机遇、共同发展。

哈桑·达贾表示，今年3月，中国国家领导人提出全球文明倡议，倡导共同尊重世界文明多样性、弘扬全人类共同价值、重视文明传承和创新、加强国际人文交流合作。“全球文明倡议蕴含着深厚的中国文化底蕴，体现了中国对全球和平与发展的深入思考，彰显中国为推动人类文明进步的担当与智慧。”

哈桑·达贾表示，人类文明多样性是世界的基本特征，也是人类进步的源泉。文明之间的对话可以促进不同社会之间的思想、知识和经验交流，有助于更好地理解彼此的价值观和文化，以和平和公正的方式处理分歧和差异。他说：“全球文明倡议倡导不同文明间相互尊重，这也意味着不同文化应相互承认差异、接受差异，这有助于促进多元世界间的包容与理解，在思想和认识上为维护世界的和平与稳定作出贡献。”

“在当前形势下，全球文明倡议的时代意义更加凸显。”哈桑·达贾表示，中国和阿拉伯两大文明跨越千年，相互欣赏，成为不同文明和信仰国家间和平共处、相互尊重的典范。阿中应进一步加强文明互鉴与交流，通过开展丰富多彩的文化活动，增进彼此民众间的相互理解，为双方深化经贸等各领域的务实合作打牢民意基础，推动共建中阿命运共同体。阿中应当携起手来，共同促进不同文明在交流互鉴中熠熠生辉，“为世界的和平、繁荣、稳定共同作出阿中贡献”。

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