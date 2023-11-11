新华社马来西亚乔治市11月11日电（记者张崇防 蒋国鹏）11月9日至11日，国家副主席韩正应邀访问马来西亚，在吉隆坡和布城分别会见马来西亚最高元首阿卜杜拉、总理安瓦尔。

会见阿卜杜拉时，韩正首先转达习近平主席对阿卜杜拉最高元首的亲切问候，表示中国同马来西亚是隔海相望的友好邻邦，两国友好源远流长。明年两国将迎来建交50周年，中方愿与马方共同推动双边关系进一步发展，以共建中马命运共同体为指引，高质量共建“一带一路”，携手推进落实各自国家发展规划，不断充实和丰富两国全面战略伙伴关系内涵。中方始终秉持共商共建共享理念，深化与周边国家合作，愿与包括马来西亚在内的东盟国家加强各领域务实合作，促进地区持续繁荣稳定发展。

阿卜杜拉请韩正转达对习近平主席的诚挚问候，祝贺中方“一带一路”倡议取得巨大成就，感谢中国经济强劲辐射带动东盟国家发展，表示愿进一步提升双边合作水平，更好造福两国人民。

会见安瓦尔时，韩正表示，中马世代友好，两国友谊历久弥新。今年是中马全面战略伙伴关系建立10周年，习近平主席同总理先生就共建中马命运共同体达成重要共识，为新时期双边关系发展擘画了蓝图，具有重要里程碑意义。中马是国与国友好交往的典范，中方视马来西亚为值得信赖的朋友和重要战略伙伴，始终支持马方选择符合自身国情的发展道路，愿与马方在涉及彼此核心利益问题上坚定相互支持。中方愿同马方一道，高质量共建“一带一路”，鼓励两国各层级各地方密切交流往来，扩大经贸、文化、旅游、教育、科技等领域合作，不断增进人民之间的友好感情，为两国全面战略伙伴关系赋予新内涵、注入新动力。

安瓦尔表示，马中关系具有特殊性、战略性。马方坚定支持习近平主席提出的构建人类命运共同体理念和全球发展倡议、全球安全倡议、全球文明倡议，愿同中方一道积极推动共建“一带一路”。马方对双边关系未来充满期待，欢迎中国企业到马投资兴业，实现共同发展。

韩正还会见了马来西亚副总理扎希德，就推动双边务实合作进行深入交流，表示习近平主席宣布高质量共建“一带一路”八项行动，将有力助推“一带一路”合作和两国高质量发展。双方同意进一步密切高层交往，深化战略沟通。

10日，韩正赴槟城州访问，会见槟城州首席部长曹观友，表示欢迎槟城州继续加强同中国各省市的交流合作，发挥地方特点，实现优势互补，将中马命运共同体建设落到实处。

访马期间，韩正考察了吉利宝腾合资公司丹戎马林工厂、益纳利美昌有限公司，参观了阅书报社孙中山纪念馆、侨生博物馆。

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