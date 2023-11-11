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以：将保持对加沙的安全控制 巴：不接受占领 三分钟速览巴以局势新情况→

2023年11月11日09:51 | 来源：新华社
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11月9日，加沙城建筑遭以色列军队空袭后升起浓烟。新华社发

11月9日，加沙城建筑遭以色列军队空袭后升起浓烟。新华社发

　　以色列总理内塔尼亚胡10日表示，以军将在加沙战事结束后保持对加沙地带的安全控制。巴勒斯坦总统阿巴斯10日说，加沙地带是巴勒斯坦领土不可分割的一部分，不会接受以色列重新占领。请跟随新华社记者，三分钟速览昨夜今晨巴以局势新情况→

　　以总理：以军将在加沙战事结束后保持对加沙的安全控制

　　以色列总理内塔尼亚胡10日表示，以军将在加沙战事结束后保持对加沙地带的安全控制。

　　以色列总理办公室发表声明说，内塔尼亚胡当天在特拉维夫会见与加沙地带边境地区负责人时表示，以色列在消灭巴勒斯坦伊斯兰抵抗运动（哈马斯）后将对加沙地带进行全面的安全控制，包括彻底解除巴勒斯坦武装组织的武装，以确保以色列公民不再遭受加沙武装组织的威胁。他说，以色列国防军将保持对加沙地带的控制，“我们不会将其交给外部势力”。

11月9日，加沙城一家医院遭以色列军队袭击后受损。新华社发

11月9日，加沙城一家医院遭以色列军队袭击后受损。新华社发

　　巴总统：不会接受以重新占领加沙地带

　　巴勒斯坦总统阿巴斯10日说，加沙地带是巴勒斯坦领土不可分割的一部分，不会接受以色列重新占领加沙地带。

　　阿巴斯当天在纪念巴勒斯坦前领导人阿拉法特逝世19周年的活动上发表讲话时作出上述表态。他在讲话中再次要求以色列停止对加沙地带的“侵略”，加快提供人道主义援助，包括医疗、食品、水、电力和燃料供应。

　　阿巴斯呼吁巴勒斯坦人民在困难时刻保持团结，并感谢世界各国对巴勒斯坦人民正义事业的支持。

　　以军宣布空袭叙利亚目标

　　以色列军方10日早宣布对叙利亚目标发动空袭，以回应以色列南部城市埃拉特9日遭袭。

　　以色列国防军10日发布声明称，以战机对叙利亚境内向以色列发射无人机的武装组织发动空袭，但声明没有说明该组织的名称。

　　以军声明说，叙利亚“应对在其领土上进行的所有恐怖活动负全部责任”，以军将严厉回击任何侵入以色列国土的企图。

　　当地媒体援引以军消息报道，埃拉特一所学校9日被一架无人机击中，暂无人员伤亡报告。以方宣布对此事件展开调查。

　　联合国：加沙战火延长一月 巴勒斯坦贫困人口将新增50万

　　联合国开发计划署和西亚经济社会委员会日前发布报告说，加沙战事将导致巴勒斯坦人类发展指数大幅下降，如果加沙战火延长一个月，巴勒斯坦贫困率将上升34%，新增50万贫困人口。

　　报告说，如果加沙战火延长一个月，巴勒斯坦国内生产总值将下降8.4%，损失17亿美元。如果战事延长两个月，巴勒斯坦贫困率将上升45%，新增贫困人口将达66万，国内生产总值将下降12.2%，损失25亿美元。

　　报告警告，加沙战事将导致巴勒斯坦人类发展指数大幅下降，视加沙战事激烈程度，巴勒斯坦11年到16年的发展成果将化为乌有。而对于加沙地区，16年到19年的发展成果将化为乌有。（综合新华社驻外记者报道；编辑：程大雨、荆晶、王丰丰）

(责编：崔译戈、崔越)

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