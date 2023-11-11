新华社合肥11月10日电（记者汪海月、刘美子）10日上午，“大使茶座之走进安徽黄山”主题文化沙龙活动在安徽省黄山市祁门县的中国祁红科技博览园举办，中外嘉宾围绕茶文化、非遗传承和旅游业发展等主题展开交流。

活动中，上海合作组织秘书长张明、哥斯达黎加驻华大使阿尔弗雷多·奥尔图诺、突尼斯驻华大使馆代表等嘉宾观看了传统茶道、目连戏表演及制茶、制瓷等非物质文化遗产展示。

阿尔弗雷多·奥尔图诺表示，茶道不仅仅是一种仪式，也是好客、友谊和尊重的象征，分享一杯茶超越了文化和语言的差异，将世界各国的人们联系在一起。在文明多元的世界中，促进国家间的文化交流和友好合作至关重要。

张明表示，上海合作组织大多数成员国位于古丝绸之路沿线。历史上古丝绸之路沟通了欧亚大陆的贸易，联通了不同的文化和文明，上海合作组织所弘扬的互信、互利、平等、协商、尊重多样文明、谋求共同发展的“上海精神”，与古丝绸之路传承下来的精神高度吻合。

“大使茶座之走进安徽黄山”主题文化沙龙活动由世界知识出版社联合安徽省人民政府外事办公室、安徽省文化和旅游厅、黄山市人民政府共同举办。“大使茶座”主题文化沙龙旨在通过茶叙交流和非遗展示等方式，进一步加强中华优秀传统文化国际传播，促进中外文明融通互鉴。

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