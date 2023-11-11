11月9日，嘉宾出席在埃及开罗举办的“红厅论坛：中国与非洲国家现代化道路”开罗对话会。新华社记者隋先凯摄

新华社开罗11月10日电（记者姚兵）由中央党史和文献研究院科研规划部与新华社研究院、新华社中东总分社联合主办的“红厅论坛：中国与非洲国家现代化道路”开罗对话会9日在埃及首都开罗举行。

来自中央党史和文献研究院、北京大学、埃及多家智库专家和媒体代表约60人围绕“金砖峰会成果落实及未来合作方向”、“中国与非洲国家现代化道路比较”等议题作了交流发言。

中央党史和文献研究院科研规划部主任张鹏在开幕式致辞中重点介绍了中国式现代化的中国特色、本质要求和重大原则。她说，中国是世界上最大的发展中国家，非洲是发展中国家最集中的大陆，相似的历史遭遇、共同的历史使命把中国和非洲紧紧联系在一起，中国在推进现代化建设过程中，始终与非洲发展中国家并肩前行。

11月9日，嘉宾出席在埃及开罗举办的“红厅论坛：中国与非洲国家现代化道路”开罗对话会。新华社记者隋先凯摄

埃及外交事务委员会主任伊扎特·萨阿德指出，中国一直追求和平与稳定，将在现代化道路上取得越来越多的成就，非洲国家可以从中国经验中受益，希望中国帮助非洲成为繁荣的大洲，促进非洲国家经济社会发展。

中国驻埃及大使馆公使衔参赞赵亮表示，实现现代化是各国人民的共同期待，也是应有权利。中方愿继续同非洲各国一道，开展治党治国经验交流，携手同行现代化之路，在推动构建人类命运共同体的大道上阔步前进。

中国外交部公共外交咨询委员会委员旷伟霖表示，中国式现代化、第三届“一带一路”国际合作高峰论坛和金砖国家实现历史性扩员这三件大事相互关联，无论是对于中国，还是对于世界都将产生深远影响。

(责编：崔译戈、崔越)