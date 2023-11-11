新华社上海11月10日电 进博观察：汇·惠·慧——永不落幕的进博会

新华社记者王嘉伟 缪培源 许晓青

进博收官，步履不停。第六届中国国际进口博览会10日于国家会展中心（上海）落幕，但进博会交易服务平台将以“6天+365天”的方式继续向全球提供服务，搭建“永不落幕的进博会”。

在黄浦江畔举办的这场国际化盛会，与消博会、服贸会、广交会等重要展会一道，构建起聚能的“矩阵”。

“784.1亿美元”，第六届进博会按年计意向成交创新高。本届进博会上，全球超3400家企业参展，展商数量和展览面积均创历史新高；世界500强和行业龙头企业参展数量289家，超过历届水平……

如今，进博会不再只是单纯的进口商品展，更是推动中国与世界市场相遇、产业相融、创意互促、规则互鉴的国际大平台。联合国贸易和发展会议秘书长格林斯潘表示，进博会不仅是商品贸易的展会，还是创意的集市、文化交汇的平台和国际合作新范式。

年年约，岁岁聚。每年如约而至的进博会，“汇”聚优选好物、科技尖货、探索方案，更吸引跨国企业齐聚“四叶草”，带动上下游供应链产业链聚集。

这无疑为众多行业在全球范围、供应链全领域推动资本流动、要素重组和再优化提供宝贵机会，让跨国企业和上下游企业看到全新的合作契机和更加广阔的发展空间。

伊朗第一副总统穆赫贝尔表示，很多伊朗企业参加本届进博会，希望通过进博会更多展示伊朗在各个领域的优势。他说，各国应分享发展机遇，支持多边贸易体制，规范国际贸易法规，维护产业链供应链稳定。

进博会的顺利举办，是中国向世界传递“东方之约”的信号，“惠”及全球，持续释放发展红利。

一家家展商收获订单、开拓市场、洽谈合作、共同成长……满载收获的故事让世界清晰看见，进博会作为国际公共产品的鲜明属性，彰显中国助力构建“世界的市场”“共享的市场”“大家的市场”，与世界共享实实在在的发展机遇。

透过进博，显而易见，中国真诚希望与各国一道，在开放的大舞台上相向而行、相互成就，推动经济全球化朝着更加开放、包容、普惠、平衡、共赢的方向发展，为世界经济复苏和全球发展繁荣作出更大贡献。

古巴总理马雷罗表示，中国从不筑起高墙。正相反，中国向其他国家提供援助，并通过一系列国际倡议，以包容的方式向国际社会分享自身发展成果，尤其注重与发展中国家分享。这些倡议有助于建立公正平等的国际秩序，也符合全球南方的诉求。

当今世界变乱交织，百年变局加速演进，如何解决发展赤字、破解安全困境、加强文明互鉴，是我们共同面临的时代课题。

进博六天，传递出中国邀世界同享“美美与共”的东方智慧。

中国坚持真正的多边主义，“硬联通”“软联通”“心联通”齐头并进，为破解世界难题提供了中国方案，为增进世界人民福祉指明了中国路径。

源于中国，“慧”及世界。中国通过高水平对外开放、构建国际化展会“矩阵”、共建“一带一路”等创举，将自身发展经验和机遇同各国分享，体现中华传统文化立己达人、兼济天下的情怀与担当。

2018年，在首届进博会开幕式上，时任国际货币基金组织总裁拉加德以桥为喻，从进博会联想到中国建设的“三座桥”：“通往世界之桥”“通往繁荣之桥”“通往未来之桥”。正如拉加德描绘的意象，进博会是一座桥梁，连接全球好物、各国企业、民生民心，更连接着全世界民众追求美好生活、“美美与共”的向往。（参与记者：陈丹、马倩、王默玲、郑钧天、王峰）

(责编：崔译戈、崔越)