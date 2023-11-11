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美国外科团队完成全球首例人眼移植手术

2023年11月11日09:40 | 来源：新华网
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　　新华社华盛顿11月9日电 美国纽约大学兰贡医疗中心的外科团队9日说，他们完成了全球首例人类眼睛移植手术。尽管这只移植的眼睛尚未恢复视力，但该团队认为，这一突破性成果将有助于相关医学领域的发展。

　　据兰贡医疗中心网站发布的新闻公报，移植手术于今年5月进行，用时约21小时。接受移植手术的阿伦·詹姆斯是一名来自美国阿肯色州的46岁退役军人，他于2021年在一次高压电气事故中受伤，包括左眼在内的左脸部严重受损。

　　手术过程中，外科团队从提供眼球的供者的骨髓中提取成体干细胞，并在移植过程中将其注射到受者视神经中，以期能取代受损的细胞并保护视神经。该团队表示，在手术后的六个月里，移植的眼睛显示出明显的健康迹象，如血管功能良好等。

　　据介绍，医生们此前只尝试过移植眼角膜，即眼球壁外层前部的透明部分。领导该团队的爱德华多·罗德里格斯说：“我们移植了一只眼睛，这本身就是一个巨大的进步。”

　　罗德里格斯说，医生最初只是出于美容目的，将眼睛作为詹姆斯面部移植手术的一部分。即便今后这只移植眼睛的视力没有恢复，眼睛移植手术成功也会带来许多新的可能性。该团队会继续跟踪后续进展。

　　据介绍，有其他研究团队正在开发通过插入电极将大脑中的神经网络与失明眼睛连接起来、使视力恢复的方法。罗德里格斯说：“如果我们能与其他正在研究视力恢复的科学家合作，我认为我们离成功又近了一步。”

(责编：崔译戈、崔越)

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