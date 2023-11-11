新华社贝尔格莱德11月10日电（记者石中玉）第三届“对话中国”国际研讨会9日在塞尔维亚首都贝尔格莱德举办。来自15个国家的数十位专家学者参会并讨论中国在当今不断变化的世界秩序中所发挥的作用。

本届研讨会主题为“中国新倡议：应对变化中的全球安全”，会议为期两天，由塞尔维亚国际政治经济研究所和中国社会科学院欧洲研究所联合主办，吸引来自中国、塞尔维亚、德国、英国、克罗地亚等国著名专家学者参加。

塞尔维亚国际政治经济研究所所长乔尔杰维奇在开幕致辞中说：“本次研讨会旨在提供一个平台，以深入讨论中国在不断变化的世界格局中所扮演的角色。”他说，讨论“中国在国际舞台上影响力不断提高”这一议题具有重要意义。

中国驻塞尔维亚大使李明在致辞中全面介绍了全球发展倡议、全球安全倡议、全球文明倡议、“一带一路”倡议和《全球人工智能治理倡议》等中国新倡议的核心理念以及取得的丰硕成果，强调中国新倡议是中国外交理念的集中体现，顺应人类社会发展对和平稳定、物质丰富和精神富有的基本追求，欢迎所有感兴趣的国家共同参与、共同合作、共同受益。

塞尔维亚外交部长助理沙拉茨在致辞中高度评价了中国新倡议在塞中关系发展和世界繁荣稳定中发挥的重要作用，表示全力支持中方有关倡议和合作机制，强调塞中合作不仅助力塞尔维亚经济发展，也有助于更好应对各类全球性挑战。

塞尔维亚国际政治经济研究所是塞尔维亚知名智库。自2021年以来，该所每年举办“对话中国”活动，致力于增进塞尔维亚及欧洲学术界对中国的了解。

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