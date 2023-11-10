新华社北京11月10日电 题：校准中美巨轮航向的三大航标——推动中美关系回归正轨系列评论之二

新华社记者叶书宏

近年来，中美关系徘徊在建交以来的低谷。去年年底，中美元首在印尼巴厘岛会晤，达成一系列重要共识，为中美关系指明了方向。但此后美方在落实元首共识上出现严重“行动赤字”，甚至与共识倡导的精神背道而驰，导致双边关系出现新的困难。最近几个月，美国政府高官多次访华，双边高层互动明显增加，关系回暖趋势逐渐增强。近期，中共中央政治局委员、外交部长王毅应邀访美，双方在深入、建设性、实质性沟通基础上，同意朝着实现旧金山元首会晤共同努力，向世界发出了稳定和改善关系的积极信号。

作为两个世界大国，中美能否确立正确相处之道，攸关世界和平发展和人类前途命运。一段时间以来，两国关系的变化牵动世界人心，其跌宕起伏的曲折历程，一方面表明了中美关系的严峻性和复杂性，确立大国正确相处之道并非易事，其间会受到各种因素的影响扰动；另一方面，双方最终排除干扰达成“重返巴厘岛”“面向旧金山”的重要共识也再一次证明，只要本着对历史、对世界、对人民负责的态度，对彼此树立正确理性的认知，对改善关系抱持最大诚意，中美关系就能朝着积极的方向发展，真正实现稳下来、好起来，回归健康稳定发展的正轨。

中美关系跌入低谷的原因是清楚的。无论是两国相互依存的现实被漠视，合作共赢的历史被歪曲，对话沟通的渠道被阻断，还是以所谓“战略竞争”的危险方式定义、影响中美关系，给两国人民和世界各国的未来带来巨大变数，究其根本还是美方对中国、对世界、对自己的认知出了偏差。关于中美如何正确相处，习近平主席早已给出了明确答案，那就是相互尊重、和平共处、合作共赢。这三大原则，是审视中美关系半个多世纪风云跌宕得出的重要论断，是当今时代大国之间彼此交往的正确之道，是保证中美两艘巨轮不偏航、不失速、不相撞的重要航标。正如美国《全球策略信息》杂志社华盛顿分社社长威廉·琼斯所言，推动中美关系止跌回稳，“相互尊重、和平共处、合作共赢三原则是最优路径”。

没有尊重，就谈不上信任；没有信任，就无法避免冲突，也谈不上真正的合作。这是中美交往积累的重要经验，也是双边关系重回正轨的基本前提。中美两国的差异过去有，现在有，今后还会有。实际上，中美从接触第一天起，就知道是在和一个在政治体制、发展阶段等诸多方面很不相同的国家打交道，但这些差异的存在并没有妨碍两国打破坚冰建立外交关系，也没有妨碍双方基于共同利益深化合作，更没有妨碍双方为世界和平繁荣作出共同贡献。中美相处应承认并尊重彼此的不同，而不是强求一律，试图去改变甚至颠覆对方制度。中国共产党领导和中国社会主义制度，得到14亿多中国人民的拥护和支持，是中国发展和稳定的根本保障。中国不会成为另一个美国，美国也无法依照自己的好恶改造中国，这就需要尊重彼此的选择。把自己的选择定义为民主，把对方的选择定义为威权，把成功定义为改变对方，不符合事实，更不现实。“万物并育而不相害，道并行而不相悖”，2000多年前中国先贤以此概括宇宙和大自然法则中的包容精神。以更开阔的胸怀看待差异，以相互尊重的态度接受不同，这才是当今中美正确相处之道。

守住和平底线，这是中美必须做出的正确抉择。中国人没有扩张胁迫、称王称霸的基因，“好战必亡”“国霸必衰”是中国人信奉的箴言。中国选择的是和平，坚持的是和平发展，对中美关系最基本的期待是和平共处。当前中美实现和平共处，最大的障碍是冷战思维。正如殖民观念在20世纪逐步被抛弃，冷战思维在21世纪也早已过时。模仿当年对苏联的遏制来打压中国，希望通过“印太战略”等地缘游戏来围堵中国，注定是徒劳的。因为，中国不是前苏联，世界也不是以前的世界。只有从冷战旧梦中及早醒来，才能以冷静、理性、现实的态度看待和处理中美关系。不寻求改变中国体制、不寻求“新冷战”、不寻求通过强化同盟关系反对中国、不支持“台独”、不支持“两个中国”或“一中一台”、不寻求把台湾问题作为工具遏制中国、无意同中国发生冲突对抗、无意寻求同中国“脱钩”、无意阻挠中国经济发展、无意围堵中国、无意阻止中国科技进步——美国总统拜登曾作出承诺，美高官访华时也多次积极表态。当务之急是以行动兑现共识，在排除干扰、积累互信中为改善关系营造氛围。正如美国智库卡特中心中国项目主任刘亚伟所说，两国关系能不能改善，问题的关键“取决于美国”。

合作共赢是中美关系半个世纪以来的真实叙事，也是双方应当继续争取的共同目标。作为最大的发展中国家和最大的发达国家，中美具有高度互补性。无论经贸，还是能源、科技、教育、人文等诸多领域，中美都存在广泛合作空间，在恢复经济、应对气变、反恐、防扩散、解决地区和国际热点问题等全球性议题上承担着重大责任。双方还曾携手打击恐怖主义、应对金融危机、阻击埃博拉病毒、引领达成气候变化《巴黎协定》，合作办成了一件件造福世界的大事好事。合则两利，斗则俱伤，这是中美打交道一条颠扑不破的真理。中国始终抱有与美国保持合作关系的意愿，但中国人民不能接受任何人剥夺自己追求发展、实现美好生活的权利。中国是在改革开放、与世界融合的过程中发展起来的，不会也不可能与世界“脱钩”。中国致力于高质量发展，构建新发展格局，需要同世界建立更紧密联系。中国致力于扩大对外开放，正在以更短的负面清单、更好的营商环境，为包括美国企业在内的全球合作伙伴提供更广阔的合作机遇。中美关系不应是你输我赢的零和游戏，任何一方的成功不必以对方的失败为代价。

习近平主席曾说过，“过去50年，国际关系中一个最重要的事件就是中美关系恢复和发展，造福了两国和世界。未来50年，国际关系中最重要的事情是中美必须找到正确的相处之道”。从巴厘岛一路走来，中美关系回暖来之不易，值得倍加珍惜。面向旧金山，双方应从过往汲取现实的启迪，汇聚相向而行的力量，共同探索构建新时代的中美关系，创造中美两国的美好未来。

(责编：贾文婷、崔越)